Polyneux macht’s kurz 9 – Scheißegal, Videospiele

von polyneux, 09.10.2018, Keine Kommentare

Zicke Zacke, Zicke Zacke, Hoi Hoi Videospiele! Hier sind wir wieder und präsentieren einen der längsten kurzen Podcasts aller Zeiten. Zweieinhalb Stunden voller Spaß und Verachtung für alles was ihr liebt. Mit dabei sind dieses Mal Super-Spezial-Stargast Norman von nahaufnahmen.ch, Polyneux-Urviech Christian sowie Podcast-Rabiator Urs. In dieser Folge geht es zur Abwechslung mal um top-aktuelle Spiele wie Spiderman, Shadow of the Tomb Raider und Yakuza Kiwami. Hinzu kommen noch geile Diskussionen zu Themen wie „Playstation Mini ist sinnlos“, „Superheldenfilme sind nicht besonders gut“ oder „Die Schäbigkeit von Telltale“. Dass man da mal die eine oder andere Stunde länger braucht, verwundert wenig. In diesem Sinne: Viel Vergnügen!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.

Tags: Artikel, Podcast, Destiny 2, NBA 2K18, PS4, PS4 pro, Spiderman, Xbox One X, Yakuza Kiwami 2