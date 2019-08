Polyneux macht’s kurz 19 – Für alle, die winzige Hände haben

von polyneux, 12.08.2019, 6 Kommentare

Der Sommer hat voll zugeschlagen und nicht nur eine Wahnsinnshitze, sondern auch direkt noch ein riesiges Sommerloch im Gepäck, das die Versorgung mit mit neuer heißer Spieleware eher mau ausfallen lässt. Nichtsdestotrotz haben sich bei Urs und Christian ganz beachtliche Stapel an Games angesammelt, über die zu reden sie sich nicht nehmen lassen wollten. Während sie also mit einem erfrischenden Bieraufguss im eigenen Sud garen und darauf warten, dass sie mal jemand mit einem großen Rosmarinzweig prügeln kommt, quatschen sie in einer beinahe schon unverschämt kompakten Spielzeit über Titel wie Judgment, Odallus, A Plague Tale: Innocence, Sea of Solitude, jeweils ein bisschen über Wolfenstein: Youngblood, Mortal Kombat 11, Jurassic World Evolution und Yakuza Kiwami und gedenken schließlich bei Observer dem kürzlich verschiedenen Rutger Hauer. Als wäre das noch nicht genug, schauen sie sich auch direkt noch die Neuerscheinungen im August an und kommentieren wie immer launig und launisch das Zeitgeschehen, während sie sich an den wichtigsten News der vergangenen Woche abarbeiten. Und schwitzen. In diesem Sinne: viel Spaß mit Polyneux macht’s kurz Nummer 19 und Prost!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



