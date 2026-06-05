Polyneux tritt nach. Episode 21: Ein klassisches Christian-Problem

Es wird Sommer. Und damit unsere Hirne noch träger, als sie eh schon sind. Bevor wir uns aber in die kleine Sommerpause verabschieden, haben wir nochmal all unsere graue Masse zusammengekehrt und all unsere Kompetenz auf einen Haufen geworfen, um Euch mit einer weiteren Episode der Extraklasse zu beglücken. Für unsere Hörer:innen nur das aller… nun… was eben so übrig bleibt, wenn die Party sich dem Morgengrauen zuneigt und der DJ längst mit allem durchgebrannt ist, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und so nehmen auch wir uns nun ein weiteres Glas mit ohne Schirmchen und suchen uns ein schattiges Plätzchen, ehe es uns in Bälde mal wieder viel zu bunt da draußen wird und wir uns ein weiteres Mal vor unsere Mikrophone verkriechen, um für Euch Stuss zu labern. Freut Euch drauf! Bis dahin: einen schönen Sommer Euch.

Wir haben gespielt:

Christian

Mixtape

Saros

Norman

Resident Evil Requiem

Pragmata

Saros

Urs

Dosa Divas

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Saros

Ereignisse:

Marathon ist zu schwierig für Einsteiger:innen und bekommt neben einigen Tweaks auch einen PvE-Modus. https://www.eurogamer.net/marathon-future-seasons-pve-pvp-lite

Das diesjährige Call of Duty erscheint nicht auf der PS4. Eine SNES-Version ist damit vermutlich auch vom Tisch. https://www.videogameschronicle.com/news/its-not-true-activision-shoots-down-rumours-that-this-years-call-of-duty-is-coming-to-playstation-4/

Switch 2 wird teurer! Ab September kostet das Gerät knapp 500 Euro. Dafür gibt es wieder Bundles mit Mario Kart World, Donkey Kong: Bananza oder Pokémon Dingsda. https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-announces-limited-switch-2-console-game-bundle-ahead-of-planned-price-rise/

Die Entwicklung von Segas „Super Game“ wurde gestoppt. Der Publisher will weniger in Free to Play und Live Services investieren. https://www.videogameschronicle.com/news/sega-has-canceled-development-of-its-super-game-as-it-pivots-away-from-f2p/

Saros verkauft sich eher mäßig. Sind 80 Euro so viel für ein Roguelike? https://www.videogameschronicle.com/news/saros-had-a-lukewarm-start-with-300000-sold-in-2-weeks-analytics-firm-estimates/

PS+ wird teurer, weil warum auch nich? https://www.eurogamer.net/playstation-plus-new-customer-price-increase

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis Juli 2026)

Mina the Hollower (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – May 29

and Roger (Switch 2) – June 18

Star Fox (Switch 2) – June 25

Cairn DLC – Summer 26

Besprechenswerte Filme:

Nuremberg

Mortal Kombat 2

Musik:

Toadies – The Charmer

Enter Shikari – Lose Your Self

Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.

Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.