Polyneux tritt nach. Episode 01: Premiere

Premieeeröööö, Oooohooo. Preeemieeeeröööö, Ooohooo-ooo-hooo!!! Guess who’s back, or should we say still here? P-o-l-y to the neux and jetzt ist aber auch mal gut mit dem Quatsch. Wir sind ja schließlich kein Kindergarten hier. Schluss mit dem Bumms. Das hier ist ernst. Sehr ernst. Zweitname Eugen. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Schließlich hatten wir Stein auf Bein, Bein auf Schleim, Schleim auf Nazis geschworen, dass wir keinen monatlichen Podcast mehr machen wollten. Großes Polyneusen-Ehrenwort! Machen wir deshalb auch nicht. Stattdessen gibt’s was neues. Was anderes. Was lockeres. So wie die Beziehung Deiner Eltern. Wir machen’s nämlich nur noch, wenn wir Lust haben. Also öfter, als Deine Eltern. Badummtsss. Sonst bleibt aber alles gleich und wird trotzdem ganz anders. Und damit Urs und Christian den Quatsch nicht alleine durchstehen müssen, haben sie sich (wieder einmal) Superspezialgast Nahaufnorman zur Hilfe geholt. Irgendeiner muss die Laube ja retten.

Gesprochen haben sie dabei unter anderem über folgende Themen:

Was haben wir in letzter Zeit gespielt?

Christian

Cyberpunk 2077

Starfield

MWIII Beta

Norman

Remnant 2

Lies of 3,14159…

Urs

Gylt

Starfield

Forza Motorsport

Samba de Amigo

Was ist in der großen weiten Welt des Gamings so passiert?

Microsoft kauft ActiBlizz. Ja, ECHT jetzt!

Sony haut eine PS5 Slim raus

Spiele, auf die wir uns freuen, die wir aber überhaupt nicht im Podcast behandelt haben

Christian

Assassin‘s Creed Mirage

Alan Wake II

Norman

Super Mario Bros Wonder

Lords of the Fallen (nur wenn ich nen Code bekomme)

Alan Wake II

Urs

Super Mario Bros Fucking Wonder!

Alan Wake II

Außerdem steht Halloween vor der Tür, deshalb empfehlen wir Euch noch ein paar Filme (und eine Serie, die rein gar nichts mit Halloween zu tun hat).

Nosferatu

The Addiction

A Girl Walks Home Alone at Night

Near Dark

Shadow of the Vampire

Only Lovers Left Alive

Thirst

30 Days of Night

From Dusk Till Dawn

Renfield

Shrinking

