Polyneux tritt nach. Episode 15: Gute Firma, schlechte Firma

Kennt Ihr das? Ihr müsst einen kurzen Artikel zu einem gleich erscheinenden Podcast schreiben und habt aber eigentlich gar keine Lust? Und zu allem Überfluss habt Ihr gerade eben erst stundenlang versucht, endlich den Early Access der Battlefield 6 Beta zum Laufen zu bringen, nur um dann nach einer Runde zu ragequitten? Herzlich willkommen in meiner Welt. Wir bei Polyneux scheuen weder Kosten noch Mühen (ja okay, Kosten schon), um Euch in jeder Episode aufs neue mit unserem durch Videospiele induzierten Schmerz zu beglücken. Ja, wirklich!

Freut Euch also schon aufs nächste Mal, wenn ich Battlefield 6 gleichzeitig feiere und sowas von rund mache, dass die Entwickler:innen meinen Zorn noch bis in ihre miefigen Großraumbüros spüren! Hahahaa!

Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge, die an angemessener Erzürntheit (nicht zu verwechseln mit Entzündetheit) ebenfalls nicht arm ist. Ihr kennt das. Gute Nacht.

Wir haben gespielt:

Christian

kurz: The Alters, Metaphor: ReFantazio

Switch 2

Arise – A simple Story

Link’s Awakening, Pikmin 4, Breath of the Wild

Norman

kurz: The Alters

Death Stranding 2: On The Beach

Pascal

“kurz”: Victoria 3: Charters of Commerce

Elden Ring: Nightreign

Death Stranding 2

Urs

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Wonder/New Super Mario Brothers U/Mario 3D World/Mario Odyssey

Fashion Police Squad

Donkey Kong Bananza

Ereignisse:

Microsoft feuert 9.000 Menschen, viele im Bereich Xbox. Romero Games verliert die Finanzierung für neuen Shooter und geht fast unter. Virtuos, die am extrem erfolgreichen Oblivion Remastered gearbeitet haben, müssen auch Personal entlassen. https://www.eurogamer.net/doom-creator-john-romeros-next-shooter-project-loses-funding-following-microsoft-cuts

Kurze Zeit später wird der Preis von Outer Worlds 2 von $80 auf $70 reduziert. Hat wohl niemand vorbestellt. https://www.eurogamer.net/the-outer-worlds-2-is-now-10-cheaper-as-obsidian-details-how-to-get-a-refund-on-your-pre-order

Inzwischen ist MS zumindest vorerst komplett zurückgerudert. https://www.eurogamer.net/after-bullishly-hiking-xbox-games-to-80-microsoft-confirms-u-turn-starting-with-the-outer-worlds-2

Yves Guillemots Sohn Charlie wird Co-CEO von der Tencent-finanzierten Abspaltung Ubisofts. Das ist selbstverständlich kein Nepotismus, sondern irgendwas anderes. https://www.eurogamer.net/charlie-guillemot-follows-father-as-co-ceo-of-ubisofts-new-tencent-funded-subsidiary-nepotism-claims-addressed

Krafton verschiebt Subnautica 2 auf 2026, anscheinend um 250 Millionen an Boni nicht auszahlen zu müssen. Führungsriege des Entwicklers wird direkt noch entlassen und klagt jetzt gegen den sympathischen Publisher. https://www.eurogamer.net/kraftons-ready-to-take-on-subnauticas-creators-in-court

Initiative Stop Killing Games hat schon fast anderthalb Millionen Unterschriften und wird natürlich direkt von allen Seiten aus der Gameingbranche angegriffen. https://www.eurogamer.net/stop-killing-games-says-industry-has-filed-false-claims-against-eu-campaign-as-it-surpasses-14m-signatures

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis einschl. Ende August)

Besprechenswerte Filme:

28 Years Later

Sinners

The Accountant 2

Sirat

Bücher:

Robert Kurz – Marx Lesen!

Musik:

Wet Leg – moisturizer

Mt. Joy – Hope we have fun

Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.

Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.