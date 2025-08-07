Polyneux tritt nach. Episode 15: Gute Firma, schlechte Firma

Kennt Ihr das? Ihr müsst einen kurzen Artikel zu einem gleich erscheinenden Podcast schreiben und habt aber eigentlich gar keine Lust? Und zu allem Überfluss habt Ihr gerade eben erst stundenlang versucht, endlich den Early Access der Battlefield 6 Beta zum Laufen zu bringen, nur um dann nach einer Runde zu ragequitten? Herzlich willkommen in meiner Welt. Wir bei Polyneux scheuen weder Kosten noch Mühen (ja okay, Kosten schon), um Euch in jeder Episode aufs neue mit unserem durch Videospiele induzierten Schmerz zu beglücken. Ja, wirklich!
Freut Euch also schon aufs nächste Mal, wenn ich Battlefield 6 gleichzeitig feiere und sowas von rund mache, dass die Entwickler:innen meinen Zorn noch bis in ihre miefigen Großraumbüros spüren! Hahahaa!
Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge, die an angemessener Erzürntheit (nicht zu verwechseln mit Entzündetheit) ebenfalls nicht arm ist. Ihr kennt das. Gute Nacht.
Wir haben gespielt:
Christian
- kurz: The Alters, Metaphor: ReFantazio
- Switch 2
- Arise – A simple Story
- Link’s Awakening, Pikmin 4, Breath of the Wild
Norman
- kurz: The Alters
- Death Stranding 2: On The Beach
Pascal
- “kurz”: Victoria 3: Charters of Commerce
- Elden Ring: Nightreign
- Death Stranding 2
Urs
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Super Mario Wonder/New Super Mario Brothers U/Mario 3D World/Mario Odyssey
- Fashion Police Squad
- Donkey Kong Bananza
Ereignisse:
- Microsoft feuert 9.000 Menschen, viele im Bereich Xbox. Romero Games verliert die Finanzierung für neuen Shooter und geht fast unter. Virtuos, die am extrem erfolgreichen Oblivion Remastered gearbeitet haben, müssen auch Personal entlassen. https://www.eurogamer.net/doom-creator-john-romeros-next-shooter-project-loses-funding-following-microsoft-cuts
- Kurze Zeit später wird der Preis von Outer Worlds 2 von $80 auf $70 reduziert. Hat wohl niemand vorbestellt. https://www.eurogamer.net/the-outer-worlds-2-is-now-10-cheaper-as-obsidian-details-how-to-get-a-refund-on-your-pre-order
- Inzwischen ist MS zumindest vorerst komplett zurückgerudert. https://www.eurogamer.net/after-bullishly-hiking-xbox-games-to-80-microsoft-confirms-u-turn-starting-with-the-outer-worlds-2
- Yves Guillemots Sohn Charlie wird Co-CEO von der Tencent-finanzierten Abspaltung Ubisofts. Das ist selbstverständlich kein Nepotismus, sondern irgendwas anderes. https://www.eurogamer.net/charlie-guillemot-follows-father-as-co-ceo-of-ubisofts-new-tencent-funded-subsidiary-nepotism-claims-addressed
- Krafton verschiebt Subnautica 2 auf 2026, anscheinend um 250 Millionen an Boni nicht auszahlen zu müssen. Führungsriege des Entwicklers wird direkt noch entlassen und klagt jetzt gegen den sympathischen Publisher. https://www.eurogamer.net/kraftons-ready-to-take-on-subnauticas-creators-in-court
- Initiative Stop Killing Games hat schon fast anderthalb Millionen Unterschriften und wird natürlich direkt von allen Seiten aus der Gameingbranche angegriffen. https://www.eurogamer.net/stop-killing-games-says-industry-has-filed-false-claims-against-eu-campaign-as-it-surpasses-14m-signatures
Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:
(Bis einschl. Ende August)
- Mafia: The Old Country (PS5, Xbox Series X|S, PC) – August 8
- Gears of War: Reloaded (PS5, Xbox Series X|S, PC) – August 26
- Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World(Switch 2) – August 27
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series X|S, PC) – August 28
- Shinobi: Art of Vengeance (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – August 29
- Hell is Us (PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 4
- Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants DLC (PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 4
- Baby Steps (PS5, PC) – September 8
- Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 12
Besprechenswerte Filme:
- 28 Years Later
- Sinners
- The Accountant 2
- Sirat
Bücher:
- Robert Kurz – Marx Lesen!
Musik:
- Wet Leg – moisturizer
- Mt. Joy – Hope we have fun
Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.
Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.
Podcast: Download (Dauer: 3:15:43 — 268.8MB)
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | RSS
