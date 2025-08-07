SEITEN
Polyneux tritt nach. Episode 15: Gute Firma, schlechte Firma

Kennt Ihr das? Ihr müsst einen kurzen Artikel zu einem gleich erscheinenden Podcast schreiben und habt aber eigentlich gar keine Lust? Und zu allem Überfluss habt Ihr gerade eben erst stundenlang versucht, endlich den Early Access der Battlefield 6 Beta zum Laufen zu bringen, nur um dann nach einer Runde zu ragequitten? Herzlich willkommen in meiner Welt. Wir bei Polyneux scheuen weder Kosten noch Mühen (ja okay, Kosten schon), um Euch in jeder Episode aufs neue mit unserem durch Videospiele induzierten Schmerz zu beglücken. Ja, wirklich!

Freut Euch also schon aufs nächste Mal, wenn ich Battlefield 6 gleichzeitig feiere und sowas von rund mache, dass die Entwickler:innen meinen Zorn noch bis in ihre miefigen Großraumbüros spüren! Hahahaa!

Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge, die an angemessener Erzürntheit (nicht zu verwechseln mit Entzündetheit) ebenfalls nicht arm ist. Ihr kennt das. Gute Nacht.

Wir haben gespielt:

Christian

  • kurz: The Alters, Metaphor: ReFantazio
  • Switch 2
  • Arise – A simple Story
  • Link’s Awakening, Pikmin 4, Breath of the Wild

Norman

  • kurz: The Alters
  • Death Stranding 2: On The Beach

Pascal

  • “kurz”: Victoria 3: Charters of Commerce
  • Elden Ring: Nightreign
  • Death Stranding 2

Urs

  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  • Super Mario Wonder/New Super Mario Brothers U/Mario 3D World/Mario Odyssey
  • Fashion Police Squad
  • Donkey Kong Bananza

Ereignisse:

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis einschl. Ende August)

Besprechenswerte Filme:

  • 28 Years Later
  • Sinners
  • The Accountant 2
  • Sirat

Bücher:

  • Robert Kurz – Marx Lesen!

Musik:

  • Wet Leg – moisturizer 
  • Mt. Joy – Hope we have fun

Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia. 

Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.

Podcast: Download (Dauer: 3:15:43 — 268.8MB)

Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | RSS

