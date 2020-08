Der Garten der Wege, die mich verzweifeln

von Pascal, 04.08.2020, Keine Kommentare

»Manifold Garden« ist wie mein Bafög-Antrag. Der bloße Umstand, dass es so etwas Tolles geben darf, versetzt mich in Verzückung. Sieben Jahre war das Spiel, anfangs noch unter dem Namen »Relativity«, in Entwicklung – auch das eine Zeit, die der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer des Amts für Ausbildungsförderung gleichkommt.

»Manifold Garden« ist M.C. Eschers Meisterwerk, wenn er das Haus, das Verrückte macht entworfen hätte. Wie Asterix auf der Suche nach dem Passierschein A38 haste ich unendliche Treppen hinauf und drehe die Schwerkraft vom Boden zur Decke zur rechten Wand, um ein Klötzchen auf einen Schalter zu stellen. Belohnt werde ich mit visuellem Grandeur, der sich vor allem durch die unendliche Duplikation des spielbaren Raums erzeugt. »Manifold Garden« ist weit. Wenn ich mich von einer einem Möbiusband gleichenden Treppe ins Nichts stürze, dann falle ich, und falle, und falle, bis ich mich mithilfe meiner veränderten Schwerkraft an die Unterseite der Treppe kralle oder mich mit genug Schwung auf eine Plattform werfe. Ich fühle mich klein, so klein, dass ich fast leblos durch die ausgegrauten, sanft Pastellfarbe annehmenden Ebenen stapfe.

Doch wie auch beim Bafög stellt sich für mich in »Manifold Garden« irgendwo in der Mitte Ernüchterung ein. Wie ein Formular, bei dem sich zu viele Formulierungen gleichen, zu viele numerische Felder wiederholen, stieß mich »Manifold Garden« irgendwann von sich. Es fiel mir schwer, den Blick auf den Bildschirm gerichtet zu halten. Dabei ist »Manifold Garden« ein unglaublich gut durchdachtes dreidimensionales Puzzle-Spiel im Erbe von »Portal«, »Antichamber« oder »Q.U.B.E.«. Doch wenn ich Kuben an den Wänden der nichteuklidisch gebauten Wolkenkratzer entlang trage, dann wünsche ich mir, nicht in einem Puzzler zu sein. Die Wege sind lang und mühsam, und oft genug laufe ich sie mehrfach ab – einmal falsch die Schwerkraft gewechselt, falle ich desöfteren auf den Startpunkt zurück und darf erneut meinen Kopf verdrehen. Wenn ich könnte, ich würde »Manifold Garden« spielen wie »Fugue in Void« oder ein anderes von Moshe Linkes brutalistischen Narrative Games. Doch da liegt dieser Klotz. Das Formular, dem die richtigen Belege fehlen. Der Einkommenssteuerbescheid, auf dem das falsche Datum steht, und der per Post zurückkommt, mit der Bitte um Korrektur. Und ich korrigiere. Indem ich das Klötzchen von der Klippe schmeiße und mich gleich hinterher.

Dieser Text ist zuvor in der Printausgabe #12 des GAIN-Magazins erschienen.



Tags: Artikel, 3D, Escher, Manifold Garden, Puzzler