Polyneux macht’s kurz 44 – Schrottcast

Mann, Mann, Mann, was ist das hier wieder für ein Tohuwabohu! Erst zerstört Urs inmitten einer fi-fan-fucking-tastischen Aufnahme sein kaum zwei Jahre altes Laptop, dann dauert die Lieferung des neuen Gerätes ungefähr eine Woche (Dank an UPS!) und alle Mitpodcaster:innen springen ab. Alle? Nicht alle! Ein kleines gallisches Dorf hat Bock auf Spielchenpodcast und schickt ihren Häuptling SpielerZweiorix vorbei, der die Sache regelt. Zu zweit startet eine famose Plauderei über Spielspaßhaubitzen wie 12 Minutes, Returnal oder auch Psychonauts 2. Zusätzlich geht es noch um knallgeile Hardware wie den Dual Sense Controller, MacBooks und Militärjacken. Gespickt mit News, Gedöns und dem Schwelgen in Blogerinnerungen ergibt der neuste Polycast eine feine Sauce, sie baden gerade ihre Hände drin. Bei so viel Qualität macht es doch überhaupt nichts, dass der Sound aufgrund der neuen Hardware etwas dynamisch geraten ist. Und dass sich Coverkoryphäe Christian derzeit im Urlaub befindet, ist auch niemandem aufgefallen, richtig? Richtig. Jetzt ist aber gut hier.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.