Polyneux spricht, Vol. 62 (Kristallkugel-Edition 2020)

von polyneux, 28.01.2020, Keine Kommentare

Meine Fresse, 2020 kommt erst langsam in Fahrt und schon steht der erste Polyneux-Podcast des Jahres an! Christian, SpielerZwei und Urs haben sich eine aktuelle Release-Liste aus dem Internet geklaut und reden über alles, was ihnen auf dieser relevant vorkommt. Dass das dieses Mal nicht so übermäßig viel ist, mag an dem bevorstehenden Launch der nächsten Konsolengeneration liegen. Oder auch an der allgemeinen Miesepetrigkeit unserer Lieblingspodcaster. Was sich in den kommenden Monaten mutmaßlich zu spielen lohnt und was das alles mit Countrymusik zu tun hat, erfahrt ihr in gut zwei Stunden Polyneux-Podcast-Pracht. Geil, Alter!

Schon gewusst? Ihr könnt uns auch bei Spotify hören und bei Apple Podcasts abonnieren. Lasst uns gerne ein Like oder eine Bewertung da. Gerne auch ausführlich.

Wir haben Euer kommendes Lieblingsspiel sträflich unterschlagen oder noch sträflicher schlechtgeredet? Schreibt uns in den Kommentaren und gebt uns Wurstnamen! Oder Ihr meldet Euch via Twitter bei uns und beschimpft uns auf kreative Weise (einzige Voraussetzung: Ihr greift auf mindestens vier Fremdwörter je Satz zurück, für die selbst wir einen Duden heranziehen müssen, und bringt mindestens einmal das Codewort des Monats unter. Unser Codewort diesen Monat lautet: Branzigierpetulantor.)

polyneux bei Twitter: @polyneux

Christian bei Twitter: @levelboss

SpielerZwei bei Twitter: @SpielerZwei

Urs bei Twitter: @muskeljesus

Januar

Ryu Ga Gotoku 7 (Yakuza: Like a Dragon) [PS4] (Japan) – January 16

DualShock 4 Back Button Attachment [PS4] (US) – January 23

Warcraft 3: Reforged [PC] – January 29

Through the Darkest of Times [PC] – January 30

Februar

Ori and the Will of the Wisps [PC, XBO] – February 11

Yakuza 5 (The Yakuza Remastered Collection) [PS4] – February 11

Darksiders Genesis [PS4, XBO, Switch] – February 14

Dreams [PS4] – February 14

März

Final Fantasy 7 Remake [PS4] – March 3 (pre-order Final Fantasy 7 Remake)

Doom Eternal [PC, PS4, XBO, Stadia] – March 20

Half-Life: Alyx [PC VR] – March TBC

April

Resident Evil 3 [PC, PS4, XBO] – April 3 (Resident Evil 3 Remake pre-order)

Cyberpunk 2077 [PC, PS4, XBO, Stadia] – April 16 (pre-order Cyberpunk 2077) VERSCHOBEN AUF SEPTEMBER

Mai

Marvel’s Avengers [PC, PS4, XBO, Stadia] – May 15

The Last of Us 2 [PS4] – May 29

2020 Realeases



Control: The Foundation DLC [PC, PS4, XBO] – Early 2020

Metro Exodus: Sam’s Story DLC [PC, PS4, XBO] – Early 2020

Fallout 76: Wastelanders expansion [PC, PS4, XBO] – Q1 2020

AVICII Invector [Switch] – Spring 2020

Dying Light 2 [PC, PS4, XBO] – Spring 2020

Control: AWE DLC [PC, PS4, XBO] – Mid 2020

Ghost of Tsushima [PS4] – Summer 2020 (Ghost of Tsushima pre-order)

Surviving The Aftermath [PC, PS4, XBO] – Late 2020

Halo Infinite [PC, XBO, XSX] – Holiday 2020

Hellblade 2: Senua’s Saga [XSX] – Holiday 2020

PS5 – Holiday 2020

Xbox Series X – Holiday 2020

Irgendwann 2020

Biomutant [PC, PS4, XBO]

Carrion [PC, XBO]

Chicken Police [PC, PS4, XBO, Switch]

Cuphead: The Delicious Last Course DLC [PC, XBO, Switch]

Desperados 3 [PC, PS4, XBO]

Destroy All Humans! Remake [PC, PS4, XBO, Stadia]

Disco Elysium [PS4, XBO]

Evil Genius 2: World Domination [PC]

Final Fantasy 13 [XBO]

Google Stadia Base

Gorn [PSVR]

Little Nightmares 2 [PC, PS4, XBO, Switch]

Microsoft Flight Simulator [PC, XBO]

Oddworld: Soulstorm [PC, PS4, XBO]

Psychonauts 2 [PC, PS4, XBO]

Rebel Galaxy Outlaw [PS4, Switch]

Skull and Bones [PC, PS4, XBO]

The Stanley Parable: Ultra Deluxe [PC, consoles TBC]

Super Meat Boy Forever [PC, PS4, XBO, Switch]

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 [PC, PS4, XBO]

Watch Dogs Legion [PC, PS4, XBO, Stadia]

XIII Remake [PC, PS4, XBO, Switch]

Yakuza: Like a Dragon [PS4]

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Besonderer Dank geht raus an unsere Jenni (Twitter: @dioneira), die sich auch diesmal die Mühe gemacht hat, jeden besprochenen Titel in den Shownotes zu verlinken



Tags: Artikel, Podcast, Chicken Police, cyberpunk 2077, Doom Eternal, final fantasy vii remake, PS5, The Last of Us 2, Xbox Series X