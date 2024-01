Polyneux tritt nach. Episode 3: Das objektiv beste Spielejahr

Tuff tuff tuff, wir fahren in den Übergangstunnel ins neue Jahr. Wohin auch sonst? Und bevor der Empfang weg ist und uns wieder Neuigkeiten von katastrophalem Ausmaße noch und nöcher begrüßen und uns freundlich aber unwirsch durch 2024 schubsen, hat sich die der hohe polyneuxsche Pimmelparade Rat der Weisen, bestehend aus Christian, Superspezialgast Norman, SpielerZwei und Urs, zusammengefunden, um noch einmal das nun hinter uns liegende Jahr Revue passieren zu lassen. Was für ein Satz. Puh. Erstmal durchatmen.

Was sie – außer toter Fliegen und jeder Menge Vogelkacke – so alles im Rückspiegel gefunden haben, hört Ihr lieber selbst. Soviel aber vorweg (unser Titel verrät es ja auch bereits): auch wenn die Meinungen im Team durchaus gespalten sind, kann man objektiv sicherlich festhalten, dass 2023 ein gutes, ja ein sehr gutes Jahr für Spiele war. Insbesondere – und das verwundert dann vielleicht doch – an der Blockbusterfront. Was hingegen wieder einmal nicht verwundert, ist SpielerZweis geradezu biblisches Alter, dem wir in dieser Episode wieder mal ein wenig mehr auf die Schliche kommen. Um es genau zu datieren, bräuchte es allerdings sündhaft teures Equipment und jede Menge Aufwand, weshalb wir uns auf eine grobe Annäherung bis auf wenige Jahrmillionen beschränken müssen.

In diesem Sinne: viel Spaß mit dieser Folge und Euch allen einen guten und böllerfreien Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und hört nie auf zu spielen!

