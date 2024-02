Polyneux spricht, Vol. 74 (Kristallkugel-Edition 2024)

Ja Halleluja, ja Himmel, Arsch und Zwirn! Schon der 2023er-Vorschaucast kam verzögert, aber der diesjährige ist nochmal einen Monat später dran. Wir überlegen intern bereits, ob wir ihn nicht einfach ans Jahresende legen und einen Rückschaucast draus machen sollen. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Komis. Aber vorher führt euch den aktuellen Kristallkugelpodcast zu Gemüte, in dem Norman, Pascal, SpielerZwei und Urs angeregt über ihre am heißesten erwarteten Videospielchen diskutieren. Und wenn ihr euch fragt, ob 2024 die Chance hat, das objektiv beste Spielejahr aller Zeiten zu werden, oder was Pascal so anziehend an prallen Animepötern findet, dann müsst ihr nicht lange suchen, die Antworten findet ihr in der aktuellen Ausgabe von Polyneux spricht!

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.