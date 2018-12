Polyneux macht’s kurz 11 – Hass auf andere

von polyneux, 04.12.2018, 11 Kommentare

Na sind die Herrschaften von Polyneux jetzt etwa komplett durchgeknallt? Sind die jetzt völlig irre geworden? Ein neuer kurzer Podcast, so früh im Monat und dann ist der auch noch fast drei Stunden lang, ich glaube es hackt! Als wäre das nicht genug des Guten, gibt der gute Volker sein erstes Stelldichein bei „Polyneux macht’s kurz“ und merkt dabei bis zum Anfang der Aufnahme nicht, dass es sich dabei nicht um ein Standard-„Polyneux spricht“ handelt. Egal, denn Christian und Urs bringen das Gespräch direkt wieder in die Spur und feuern harte Facts zu Red Dead Redemption 2, Battlefield V und Fallout 76 ab. Volker kontert mit Ni No Kuni 2 und Pokémon let’s go und die Situation eskaliert. Wie immer jagt eine packende Unterhaltung die nächste, extrem wichtige Meinungen zu Videospielen und dem ganzen Kram drum herum frittieren euer Hirn. Geile Scheiße! Und frohe Weihnachten!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



Tags: Artikel, Podcast, Battlefield V, Fallout 76, Ni No Kuni 2, Nintendo Switch, Pokémon Let's Go, PS4, PS4 pro, Red Dead Redemption 2, Xbox One, Xbox One X