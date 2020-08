Polyneux macht’s kurz 31 – Molotov in the Hand

von polyneux, 13.08.2020, 2 Kommentare

Mann ist das heiß hier! Der Sommer schlägt volle Kanne zu, Corona nimmt einen neuen Anlauf und auch sonst läuft es auf der Welt eher so mittelmäßig gut. Was für ein Glück, dass sich Chris, Christian und Urs mal wieder zusammengehockt haben, um ein Podcastgewitter abzulassen, das sich gewaschen hat. Ghost of Tsushima, Rock of Ages 3 und Xenoblade Chronicles Definitive Edition sind nur eine Handvoll der Spielspaßüberflieger, die unser gut aufgelegtes Trio euch diesen Monat präsentiert. Als Bonus gibt es noch einen emotionslosen Abriss des Xbox-1st-Party-Events sowie einige Gedanken zum neuesten Ubisoftskandal nebst dringender Apelle zu mehr Solidarität am Arbeitsplatz und überhaupt. Das ist doch genau das richtige für das Freibad oder die knallheiße Dachgeschosswohnung. Viel Spaß!

Im Artikel angesprochene Links:

Ubisoft Spent Years Protecting Mental And Physical Abusers (The Jimquisition)

https://www.youtube.com/watch?v=BRhYT5Lgp98 –

Ubisoft Family Accused of Mishandling Sexual Misconduct Claims (Bloomberg Business Week)

https://www.bloomberg.com/news/articles … essweek-v2

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



