Polyneux spricht, Vol. 55 (E3-2018-Edition)

von polyneux, 01.07.2018, 1 Kommentar

Boah war das geil! Packende Shows, talentierte Moderatoren und faszinierende Spiele! So ungefähr stellte sich die E3 2018 für die eingekauften Jubelknödel in den Pressekonferenzen der Videospielriesen Sony, Microsoft, Bethesda usw. dar, die jeden lauen Furz im Wind abfeierten, als handele es sich um ein Mittel, das Aids, Krebs und Paradontose gleichzeitig besiegt. Dass drei alte Polyneux-Unken wie SpielerZwei, Christian und Urs dazu etwas gemessenere Meinungen haben und gelegentlich bei dem ein oder anderen Spiel gar genervt abwinken, versteht sich von selbst. Und obwohl wir immer alles doof und langweilig finden, haben wir uns extra für euch gute drei Stunden hingesetzt und die diesjährige E3 von vorne bis hinten durchbesprochen. Vielleicht reden wir gelegentlich Stuss, na gut. Vielleicht verwechseln wir gelegentlich Pete Hines mit Todd Howard, ja mei. Aber bei einem könnt ihr euch sicher sein: Wir packen jedes heiße Eisen an, auch wenn alle anderen schon vor drei Wochen darüber geredet haben. Und dafür stehen wir mit unserem Namen. Jetzt aber flugs den Podcast heruntergeladen und durchgehört, schön auf der Wiese oder auch einfach mal daheim im stillen Kämmerlein. Viel Vergnügen!

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



Tags: Artikel, Podcast, Bethesda, Devolver Digital, E3 2018, EA, Microsoft, Nintendo, Nintendo Switch, PC, PS4, Sony, Square Enix, Ubisoft, Xbox One