Polyneux macht’s kurz 6 – Optimiert und billig

10.07.2018

Laaangweilig! Das Sommerloch hat alles im Griff und die Menschen gehen lieber vor die Tür und essen Eis oder so einen Quatsch, anstatt brav in der Bude zu hocken. Daher hat auch die Videospielindustrie den Gang rausgenommen und lässt schön rollen. Aber was an spektakulären News fehlt, kompensiert die Polyneux-macht’s-kurz-Crew mit prima Geschichten über ihre schönsten Spielerlebnisse. Die Crew besteht in diesem Fall übrigens aus Spezialstargast Norman von Nahaufnahmen sowie den beiden Polyneux-Druffis Pascal und Urs. Ausuferndes Fachwissen trifft hier auf geballte Gamingkompetenz, während wir uns Floskel um Floskel weiter ins Nirvana labern. Es ist alles sehr gut, vertraut uns und hört zu. Kopfhörer auf, Companeros!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.

Tags: Artikel, Podcast, Call of Duty: Black Ops III, Disdoored, Don't open the doors, God of War, Moonlighter, Nier Automata, PS4, Unforseen Incidents, Xbox One, Yakuza 6