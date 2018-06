Polyneux spricht, Vol. 54 (Teufelstränen-Edition)

von polyneux, 28.06.2018, Keine Kommentare

Neue Stimmen! Zumindest für einige Hörer des jeweiligen Podcasts, denn heute reden Pascal von Polyneux und Michael vom Kompendium des Unbehagens miteinander!

Denn schließlich wurde vor wenigen Tagen (bzw. wenigen Wochen – je nachdem, wann ihr diese Episode hört!) auf der E3 2018 ein Spiel angekündigt, das da auf den Namen Devil May Cry 5 hört. Nach einer kurzen Konversation auf Twitter war klar: wir müssen reden. Und zwar über alle Teile dieser einflussreichen Actionspielserie, hier gnadenlos in dreieinhalb Stunden sorgsam durchgekaut. Von den staubigen Anfängen des ersten Spiels, über den kuriosen Abstecher namens DMC2 oder später auch das Reboot DmC: Devil may Cry bis hin zu 3 und 4, welche die Reihe so wie man sie heute kennt, ausmachen. Wie Dämonen mit Blei wird hier euer dunkler Feed mit Podcast gefüllt und erklärt, warum dieser komische Japano-Schrott jetzt eigentlich so großartig ist, wie wir hiermit behaupten. Also schaltet eure Jukebox an, kommt zeitgleich zur Zeit und schmeißt Konfetti auf eure Freunde! Let’s Rock!

Devil May Cry 5 – E3 2018 Announcement Trailer

Outtro: Casey Edwards feat. Ali Edwards – Devil Trigger

