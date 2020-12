Polyneux macht’s kurz 35 – Bill Murray war immer schuld

von Urs, 15.12.2020, 2 Kommentare

Na Scheiße nochmal! Da ist der Dezember schon halb vorbei und die neue Folge Polyneux macht’s kurz kommt erst JETZT um die Ecke gedödelt. Dafür ist diese Ausgabe aber mal wieder vom allerfeinsten und noch kürzer als sonst. Christian, SpielerZwei und Urs haben sich um’s virtuelle Kaminfeuer geschart und besprechen Spielspaßtorpedos wie Fuser, 9 Monkeys of Shaolin, DOOM Eternal DLC und (schon wieder) Ghost of Tsushima. News gibt es dieses mal keine, aber dafür wird wieder prächtig über das Angebot bei Xbox Live Gold gelästert und der Frage nachgegangen, warum alle Lampen bei Bauhaus so verdammt hässlich sind. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Cast und eine besinnliche Adventszeit!

Polyneux auf Twitter: @polyneux

Christian auf Twitter: @levelboss

SpielerZwei auf Twitter: @SpielerZwei

Urs auf Twitter: @muskeljesus

Die Kritik zu The Falconeer vom altehrwürdigen Podcastgast Norman.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



Tags: Artikel, Podcast, 9 Monkeys of Shaolin, DLC, Doom Eternal, Fuser, Ghost of Tsushima, Ghostbusters - The Videogame Remastered, PS5, The Falconeer, Xbox Series X