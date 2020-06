Polyneux macht’s kurz 29 – Schreibt’s in die Kommis

von polyneux, 11.06.2020, Keine Kommentare

Hände hoch, Podcast! Der Frühlingshimmel ist wolkenverhangen und die Sonne traut sich nur gelegentlich mal raus. Aber das ist kein Grund zur Traurigkeit, denn es gibt ja Polyneux macht’s kurz! Auch in diesem Monat bringt euer Lieblingspodcast Licht in den grauen Alltag: Pascal und Urs widmen sich bombastisch geilen Spielen wie Civilization VI: New Frontier, Lair of the Clockwork God, Red Bow und Persona 5 Royal. Dabei gehen sie unter anderem der Frage nach, warum Urs immer wieder das gleiche erzählt und überlegen angestrengt, was Sky Dumont wohl am liebsten spielt. Insgesamt also wieder eine Podcast-Gaudi vom feinsten. Zieht es euch rein und erzählt euren Freund*innen auf dem Schulhof davon!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



Tags: Artikel, Podcast, Animal Crossing: New Horizons, Civilization VI: New Frontier, Deadly Premonition Origins, Gunlord X, Lair of the Clockwork God, Mario & Rabbids Kingdom Battle, Persona 5 Royal, Red Bow, Star Wars Jedi Fallen Order, Super Mario Odyssey