Polyneux spricht, Vol. 63 (PS5-Edition)

von Urs, 19.06.2020, Keine Kommentare

Hossa und Hosianna! Kaum gibt es frische Infos zur PS5, schon haben wir eine Meinung dazu. Nachdem die PS5-Präsentation aufgrund der Proteste in den USA (#blacklivesmatter) erst verschoben wurde, hat Sony diese doch recht schnell nachgeholt und das Design der neuen Konsole sowie einige der kommenden Spiele präsentiert. Neben einigen zu erwartenden Geschichten gab es auch die eine oder andere Überraschung. Was Christian, SpielerZwei und Urs von der Chose gehalten haben, welche Konsole sie sich zum Launch kaufen wollen und ob sie trotz ihrer alterstypisch verkümmerten Fähigkeit zur Freude doch noch irgendwas im Ansatz gut gefunden haben, erfahrt ihr in diesem feinen Podcast.



Tags: Artikel, Podcast, Bugsnax, Deathloop, Demon's Souls, GhostWire: Tokyo, Goodby Volcano High, Grand Turismo 7, GTAV, Hitman 3, Horizon: Forbidden West, Jett: The Far Shore, Kena: Bridge of Spirits, Little Devil Inside, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Oddworld: Soulstorm, Playstation 5, Pragmate, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil VIII, Returnal, Solar Ash, Stray