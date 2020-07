Polyneux macht’s kurz 30 – THQ Nordic schlägt nicht zu

von polyneux, 07.07.2020, Keine Kommentare

Wieder ein Monat herum, wieder ein neuer Podcast! In dieser Ausgabe von Polyneux macht’s kurz gibt es neben jeder Menge heißer Facts zu geilen Videospielchen auch eine Podcastpremiere: Unser alter Kollege Chris hat sich nach Jahren der inneren Klausur in einem Aschram auf dem Gipfel des Mont Blanc wieder hinter’s Mikro geklemmt und gibt sein Stelldichein bei Polyneuxs „Kurzem“. Mit SpielerZwei und Urs geht er den wichtigen Fragen unserer Zeit nach: Warum ist Eyetracking die wichtigste technische Errungenschaft seit der Erfindung der vollautomatischen Hornhautraspel? Und warum hat THQ Nordic eigentlich aufgehört, jedes in der Wallachei herumstromernde Studio aufzukaufen? Nebenbei plaudern die drei noch über coole Computerspiele wie Assassin’s Creed Odyssey, das allgegenwärtige Animal Crossing New Horizons und den Gassenhauer The Last of Us 2! Wie immer geht es dabei wahnwitzig witzig zu, also nichts wie ran an dieses Filetstückchen der Podcastunterhaltung!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



Tags: Artikel, Podcast, A Plague Tale, American Truck Simulator, Animal Crossing: New Horizons, Assassin's Creed Odyssey, Bard's Tale 4 - Director's Cut, Euro Truck Simulator 2, Maneater, The Last of Us 2, X-COM: Chimera Squad