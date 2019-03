Polyneux macht’s kurz 14 – Eine Hymne auf den Mob

von polyneux, 08.03.2019, Keine Kommentare

Was? Schon wieder ein ganzer Monat rum, seit wir uns das letzte Mal das Maul über die Gamesbranche im Allgemeinen und Eure Lieblingsspiele im Speziellen zerrissen haben? Dann wird es aber allerhöchste Zeit für den nächsten Rundumschlag! Und hier isser auch schon! Diesmal mit ohne Urs. Aber irgendwie auch mit Urs. Aber auch ohne. Aber… ach, hört einfach selbst, wie Pascal und Christian es geschafft haben, unser aller Lieblingsmuskelprotz in ein Gespräch unter anderem über Anthem, Yakuza Kiwami, Eastshade und Pascals Mitwirken an der Übersetzung desselben, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, The Whitness, den Epic Games Store, die Gamestar, den wirklich ganz stumpf dummen AMA von THQ Nordic und die strahlende Großartigkeit von Legend of Zelda zu verwickeln, ohne dass er davon weiß. Nintendooooo!!!



Tags: Artikel, Podcast, Anthem, Battlefield V, BioWare, Christian, Civ VI, Civilization VI, Days Gone, Devil May Cry 5, EA, Eastshade, Electronic Arts, Epic Games, Epic Games Store, Gathering Storms, Hollow Knight, Pascal, Plants vs. Zombies, PlayStation, Podcast, Polyneux macht's kurz, Sony, The Division 2, THQ Nordic, Urs, Yakuza Kiwami