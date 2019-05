Polyneux macht’s kurz 16 – Traurige Konsolen

von polyneux, 06.05.2019, 3 Kommentare

Xbox launches, Xbox fails, Xbox SAD. Microsoft veröffentlicht die digitalste und traurigste Konsole aller Zeiten. Versuchsballon, Hybris oder Verzweiflung? Jannick, Christian und Urs wissen es auch nicht, spekulieren aber trotzdem munter vor sich hin. Was im April gespielt wurde und was im Mai gespielt werden wird, ist auch Thema in der aktuellen Ausgabe des kürzesten Spielepodcasts aller Zeiten. Und wenn am Ende wieder alles in der allseits geschätzten Gamesjournalismusdiskussion mündet, lehnen sich die geneigten Hörer_innen mit einem wohligen Seufzer zurück und sagen sich: „Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein.“ Viel Spaß!



Tags: Artikel, Podcast, Far: Lone Sails, GameStar, Katana Zero, Nintendo Switch, PS4, The Division 2, Xbox One, Xbox SAD