Polyneux macht’s kurz 15 – Clusterfucks und coole Japaner

Gramse Bømsgeløt, ostwestnordischer Gott der Kabelbeißer und Spannungsdrögler, meinte es nicht gut mit uns, als wir diese Folge aufnahmen. Dabei hatten wir extra Jenni eingeladen, um unserem Podcast endlich mal eine Prise weiblichen Pepp beizubringen, den er so dringend nötig hatte. Während Jenni sich als überaus charmanter Gast herausstellte, hatte Gramse Bømsgeløt allerdings andere Pläne mit uns und beschloss, uns zu sabotieren und unserer Talkpartnerin eine gehörige Portion Spannungsrauschen auf die Aufzeichnungsspur zu legen. Dabei hatte sie sich extra für diesen Zweck eigens ein neues Mikro angeschafft. Wir haben nun alles versucht, um Gramse in seinem Treiben Einhalt zu gebieten, so ganz funktionieren wollte es allerdings nicht. Deshalb seht es uns – und vor allem der lieben Jenni – bitte nach, dass ihre Spur leider sehr stark rauscht und in der Qualität nicht an unseren ansonsten gewohnten Audiogoldstandard heranreicht *hüstelhust*, während Pascal und Christian mit ihr über Themen wie Devil May Cry 5, Shadow of the Colossus, Sekiro: Shadows Die Twice, The Sexy Brutale, Shadowrun: Dragonfall, Apple Arcade, Google Stadia, Sonys State of Play, EAs Massenentlassungen und die High- und Lowlights der Neuerscheinungen, PlayStation Plus– und Xbox Live Gold-Titel und so vieles mehr sprechen.

Zur erwähnten Polyneux macht’s kurz Frühstücksfolge geht es hier:

…während Ihr unseren ausführlichen Talk zu Dark Souls und Co. hier findet:

Und zu guter Letzt findet Ihr uns natürlich auch auf Twitter:

Jenni: @Dioneira

Pascal: @indiflock

Christian: @levelboss

polyneux: @polyneux

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



