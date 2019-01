Polyneux macht’s kurz 12 – Achtung, Atomangriff!

von polyneux, 31.12.2018, 1 Kommentar

Weihnachten eben so überstanden, schon steht das Silvestergelage vor der Tür. Trotz durch die Feiertage geschundener Körper klemmt sich die Polyneux-Crew um Christian, Pascal und Urs wieder hinter die Mikrofone, um euch noch vor Jahresende die neueste Ausgabe von Polyneux macht’s kurz zu servieren. Dieses mal mit reichlich Schnack zu töften Titeln wie Gris, Below, Battelfield V und Onrush. Als absolute Erstmaligkeit habt ihr das zweifelhafte Vergnügen dem ersten Podcastfrühstück im Hause Polyneux beizuwohnen. Wie geil ist das denn?! Und weil wir so spendabel drauf sind, gibt es am Ende des Beitrags noch ein alternatives Cover zum neuesten Cast, einfach so, weil wir es können. Echt Stark. Jetzt aber flott die Kopfhörer aufgesetzt und frische Videospielweisheiten in die Lauschlappen gepresst. War ein tolles Jahr mit euch, auf ein noch viel, viel besseres. Guten Rutsch und fette Beute, von eurem Polyneux-Team!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.

