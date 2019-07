Polyneux spricht, Vol. 58 (E3-2019-Edition)

von polyneux, 01.07.2019, Keine Kommentare

Boooooaaah ey, ist die E3 2019 echt schon wieder über zwei Wochen her oder wie oder watt? Gibt’s ja gar nicht, ist kaum zu fassen. Trotzdem gibt es hier nochmal einen saftigen Nachschlag zur wi-wa-wunderbarsten Videospielfachmesse aller ZEITEN! Christian, SpielerZwei und Urs pflügen durch die ganz großartigen Pressekonferenzen unser hochgeschätzten Publisher und lassen selbstverständlich kein gutes Haar an dem Schund, der uns da frecher Weise wieder serviert wurde. Shame on them! Aber da wir natürlich nicht alles pauschal schlimm finden, nur das Meiste, beleuchten wir für euch auch die ganz paar wenigen Highlights, die uns untergekommen sind. Auch wenn es uns schwer fällt. Viel Spaß beim Raussuchen und Hören! Freut euch jetzt schon auf die Gamescom im August, die wird bestimmt noch viel, viel, viel, viel besser.

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.



Tags: Artikel, Podcast, Bethesda, Devolver, E3 2019, EA, id software, Microsoft, Nintendo, Nintendo Switch, Polyneux spricht, PS4, Sony, Square Enix, Xbox One