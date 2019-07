Polyneux macht’s kurz 18 – Freude über Hakenkreuze ist nicht okay

von polyneux, 06.07.2019, Keine Kommentare

Zonk! Der Sommer ist da, obwohl es ja eigentlich keinen Frühling gab. Klimawandel, sagt ihr? Richtig! Genau deshalb ist es so früh so verdammt heiß, aber Hauptsache die G20 erhöhen die Kohleförderung signifikant. Denn wenn wir schon alle sterben, dann bitte reich. Wesentlich erfreulicher als die Weltpolitik ist der aktuelle kurze Podcast der Polyneux-Crew. Dieses Mal haben sich nur Jannick und Urs zusammengefunden, um ein paar Schwänke über Videospiele auszupacken. Der Qualität tut die schmale Besetzung selbstverständlich keinen Abbruch. Wir reden unter anderem über Warhammer Chaosbane, Middle Earth: Shadow of Mordor und das jüngst erschienene Judgment. Dass wir trotz der sengenden Hitzen noch ein paar verhältnismäßig klare Gedanken fassen konnten, grenzt an ein Wunder. Aber wir tun’s halt für euch, das motiviert. Jetzt habt gefälligst viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast! Und denkt daran viel zu trinken, solange es für uns einfache Leute noch Trinkwasser gibt.



Tags: Artikel, Podcast, Deutscher Computerspielpreis, Fuck the CSU, Judgement, Middle Earth: Shadow of Mordor, PS4, Sonic Mania, Sony, Warhammer Chaosbane, Xbox One