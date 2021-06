Polyneux spricht, Vol. 67 (E3-2021-Edition)

Wir casten durch bis morgen früh und singen Bumms-Fallera! Meine Fi-Fa-Fresse, was war das wieder eine E3, hm? Highlights, Highlights, Highlights, sagen manche. Gar nicht sooo viele Highlights irgendwie, sagen andere. Was Christian, SpielerZwei und Urs dazu sagen? Na dreimal dürft ihr raten, hihi. Aber wenn ihr nicht so viel Bock auf Raten habt, dann hört doch einfach direkt mal unseren aktuellen Podcast. Da ist nämlich die volle Informationsbandbreite zum Thema E3 2021 drin. Und auch das ein oder andere Späßchen, weil wir alle so verrückte Hühner sind. Dass wir uns auf so eine Handvoll Präsentationen beschränkt haben , liegt einerseits daran, dass der andere Kram noch uninteressanter war. Andererseits sind wir eine Truppe angejährter Typen, die eben auch nicht immer alles auf der Pfanne haben. So, jetzt müssen wir aber los, heute ist Bingo-Abend im Altenheim. Viel Spaß!

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.