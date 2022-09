Polyneux macht’s kurz 56 – Das Superwildschwein

Juhu, endlich wieder Podcastzeit! Polyneux macht’s kurz ist zurück, um alles in Grund und Boden zu podcasten. Die hauptamtlichen Polyneusen Jenni und Urs haben sich Spitzenspezialgast Felix dazu geholt, um kenntnisreich über Spielspaßmonstrositäten wie Cult of the Lamb, South of the Circle oder Cuphead – The delicious last Course zu plauschen. Darüber hinaus bespricht unser tolldreistes Trio noch Sonys frechen Superkapitalistenmove, das Anheben des Preises der PS5 mit dem vorgeschobenen Grund gestiegener Fertigungskosten zu rechtfertigen. Außerdem gibt es noch eine Diskussion um die nicht enden wollende Story von Activisions geplanter Übernahme durch Microsoft, in der Urs erstmal selbstbewusst aber falsch behauptet, das neue Elder Scrolls erscheine doch eh auch auf der PS5. Schließlich erzählt Jenni noch ein bisschen was über die wohl wichtigste Spielchenmesse der Welt, die Gähnscom, Verzeihung, Gamescom. Aber genug des Vorgeplänkels: Podcast marsch!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.