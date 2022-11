Polyneux macht’s kurz 58 – Alle anderen reiten Probe

Höret, höret! Ihro Hoheit, durch und durch Lauch von fragwürdigem Rang, gebietet zu verkünden: “Yo walla, s’geht Brudi? Sheesh ey: Podcast is’ da, Ihr Schnitzel. Smash!” Und so ward es und es stand geschrieben und es beliebte dort zu stehen, in weiße und schwarze Pixel gemeißelt, bis ans Ende aller Zeiten – oder bis Gas alle ist. Yo!

Und auch heute haben wir wieder gar lust’ge Spiele und Anekdoten im Gepäck, für die es sich garantiert lohnt, mal wieder flockige zweieinhalb Stunden des eigenen Lebens zu opfern, um den Polyneux-Göttern zu huldigen.

So entzündet ein Meer aus Kerzen, gönnet Euch ein Räuchertütchen und schwebet hinfort auf Spielewolke Neuneinhalb, auf dass Ihr alsbald erleuchtet den Weg ins gelobte Morgen finden möget…. Was der Autor dieses Textes Euch mit all dem schwachsinnigen Gefasel sagen will? Nun ja: Euer Lieblingspodcast ist da. Viel Spaß mit Folge 58 von Polyneux macht’s kurz! Ihr Schnitzel!



Wir haben gespielt:

Urs

Resident Evil 3 Remake/ 6/ revelations 2 / Scorn

No Man’s Sky

Mario & Rabbids – Sparks of Hope

Christian

Return to Monkey Island

Modern Warfare II Kampagne

(bisschen FFVII Remake weitergespielt)

Pascal

Victoria 3

Bayonetta 3

Bausimulator

News: