Polyneux spricht, Vol. 71 (Kristallkugel-Edition 2023)

Tataaa! Hier ist er, obwohl schon niemand mehr damit gerechnet hat: Der Polyneux-Vorschau-Cast gibt sich auch 2023 die Ehre, um ein wenig zu beleuchten, auf was wir uns im nicht mehr ganz so jungen Jahr so freuen. Wir sind in diesem Falle Spieler Zwei, Urs sowie die Spezialgäste und nahaufnahmen.ch-Veteranen Norman und Rudolf. Letzterer wurde aufgrund von Terminschwierigkeiten einzeln interviewt, was aufgrund unserer famosen Schneidekünste aber kaum auffällt! Wird dieses Spielejahr besser als das vorangegangene? Erkaltet unsere Liebe zu Videospielen etwa langsam? Und wann hört Polyneux endlich auf, über die verdammte ActiBlizz-Übernahme durch Microsoft zu reden? Auf diese und weitere Fragen findet Ihr die Antworten EXKLUSIV in der neuesten Ausgabe von Polyneux spricht, Dem Podcast für Spiele-Expert:innen und solche, die es werden wollen. Viel Spaß!