Polyneux macht’s kurz 41 – Kein Geld, keine Mühe

Hier podcastet der Chef noch selbst! SpielerZwei gibt sich mal wieder die Ehre, um mit Urs über Videospiele und angrenzende Themen zu schnacken. Die anderen hatten alle keine Zeit, ist ja auch Wetter und so. Trotz der schlanken Besetzung, bleibt auch dieses Mal kein Auge trocken. Diskutiert werden u.a. töfte Top-Titel wie Subnautica: Below Zero, Knights on Bikes oder das furzalte Dragon Age: Inquisition. Darüber hinaus gibt es so viele geile News und anderen Schabernack, dass wird doch glatt die Kostenlosspiele bei Xbox live und PSN vergessen haben. Total abgefahren, es ist halt immer was los bei Polyneux!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.