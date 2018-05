Polyneux macht’s kurz 4 — Der narrative Totmannschalter

von polyneux, 18.05.2018, 5 Kommentare

Vier Freunde sollt Ihr sein, heißt es ja. Wir haben keine Ahnung wo, aber da wir bei Polyneux ja sowieso generell herzlich wenig auf Allgemeinplätze und Konventionen geben, haben wir uns folgerichtig zu dritt um ebenso viele Mikrofone zusammengefunden, um – äußerst ungewöhnlich für uns – weitgehend ohne Hochprozentiges in Griffweite eine neue Podcastfolge in den Äther zu hauchen. Wir – das sind in diesem Fall molosovsky, Christian und unser Gast Felix.

Ob es der Mangel an Substanzen ist, der molo trotzdem nicht davon abhält, unter praktisch vollem Körpereinsatz sein eigenes, ziemlich krudes Bewertungssystem zu erdenken und uns kackendreist zu God of War zu belügen, wissen wir nicht.

Auch nicht, wer dieser Felix eigentlich ist. Den hat uns Pascal als Blind Date dagelassen, ehe er sich ohne Attest ins Wochenende verabschiedet hat. Was wir aber wissen ist, dass es wieder eine sehr angenehme kleine Plauschrunde geworden ist.

Das sagt auch die Presse nach unseren Testscreenings. Ein „äußerst harmonisches Miteinander“ titelt die Morgenpost. „Ein Epos!“ die Süddeutsche. „Eine wilde Mischung aus Benjamin Blümchen, Blood Sports und Kerners Köche“ entdeckt Michel Houllebecq in den ruhigeren Momenten. „Geile Zwischentöne, schnelle Lieferung, TOP! Gerne wieder!“ sagt auch ebayer321.

Entsprechend bleibt uns nichts weiteres, als Euch viel Spaß beim Hören zu wünschen!

