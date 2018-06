Polyneux macht’s kurz 5 – Konservative Revolution von Links

von polyneux, 18.06.2018, Keine Kommentare

Si-Sa-Sommerpause! Weil das Wetter so schön ist, liegt die Polyneux-Crew gesammelt am Strand und lässt sich die Sonne auf die gestählten Videospieler_innekörper scheinen. Trotzdem haben es mit Molo und Urs immerhin zwei von uns geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Weil das WiFi am Strand so schlecht war, hat das mit dem hochladen zwar etwas länger gedauert, dafür ist der fertige Cast allerdings voll mit ganz, ganz tollen Meinungen zu u.a. Detroit: Become Human, Nier Automata und selbstverständlich nochmal God of War!

Wundert euch nicht, wenn wir gelegentlich etwas mehr uninformierten Blödsinn als sonst reden, wir haben vor der E3 aufgenommen und hatten dementsprechend ein paar Enthüllungen noch nicht auf dem Schirm. Aber so ist das manchmal. Jetzt aber viel Vergnügen mit der aktuellen Folge von Polyneux macht’s kurz!

Tags: Artikel, Podcast, Detroit Become Human, E3, God of War, Nier Automata, Nintendo, PS4, Switch, Xbox One