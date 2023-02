Polyneux macht’s kurz 61 – Ende

Podcasts sind wie Menschen. Sie tauchen plötzlich auf und verschwinden dann auf einmal wieder. Nur wir bleiben ratlos zurück und fragen uns, wer wohl dieser gutaussehende Fremde war, der unvermittelt aus dem Nichts aufgetaucht ist, um uns eine zu kleben. So ein Fremder war “Polyneux macht’s kurz”. Genau, war. Denn nach fünf Jahren, in denen dieser possierliche Podcast monatlich vorbeigehuscht ist, um euch eins auf die Süßschnuten zu donnern, ist er auch schon wieder weg. Einfach so. Fam. Schön war’s gewesen. Und manchmal auch ein klitzekleines bisschen scheiße. Ganz wie das richtige echte Leben. Und für selbiges habt ihr jetzt endlich drei Stunden mehr pro Monat, weil ihr diesen Käse nicht mehr hören müsst. Toll, oder? Aber jetzt trocknet euch die Tränchen und habt ein letztes Mal gehörig Spaß mit Polyneux macht’s kurz! Schnallt euch an, denn die nächste Fahrt geht rückwärts. Danke für’s dabei sein!