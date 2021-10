Polyneux macht’s kurz 45 – Ein fucking Okolyt

Vorbemerkung: Dieser Podcast war kurz da, dann wieder weg, jetzt ist er zurück. Nachdem eine Spur beim Schnitt unbemerkt verrutscht und zudem ein Stück des Rohmaterials verloren gegangen war, mussten wir nochmals intensiv Hand anlegen (hihi), um euch dieses Meisterstück der Podcast-Kunst erneut kredenzen zu können. Viel Spaß!

Hossa und Hosianna! Der kurze Podcast ist zurück und ballert alles raus, was hier wieder los ist, meine Herren. Die Soundqualität ist endlich wieder so großartig wie früher *hust* und Christian hat seinen achtwöchigen All-Inclusive-Urlaub auch beendet und kann wieder das Titelbild beisteuern. Geil! Jenni, Christian und Urs freuen sich so sehr über diese Rückkehr zu alter Stärke, dass sie in witzig-spritziger Runde über so fancy Spiele wie You Had One Job, Zelda Skyward Sword HD oder (schon wieder) Psychonauts 2 reden. Zudem eröffnet der One-Man-Think-Tank Christian einfach völlig unvorbereitet die Polycast-Hardware-Rubrik und präsentiert euch knallharte Facts über den Razer Raiju Tournament Controller. Mensch, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt! Und bevor jemand die Flinte in Korn wirft oder einen Hasen ins Pfeffer legt, beenden wir das hier. Denn man soll ja nicht immer nur lesen, sondern vor allem auch Podcast hören, denn das ist gut für die Muskulatur.

Was wir oder womit wir diesen Monat gespielt haben:

Urs

Jenni

Christian

Game Pass-Empfehlung: Lost Words: Beyond The Page

News:

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.