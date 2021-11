Polyneux macht’s kurz 46 – Die schönsten Pfützen 2021

Warum ist es hier so kalt? Warum seid ihr so kalt?! Ganz klar, der Herbst langt volle Pulle zu, um den Weg für seinen noch ätzenderen Nachfolger, den Winter, zu ebnen. Uns fröstelt bereits beim Gedanken daran das Haus zu verlassen, nach draußen zu gehen ist einfach unzumutbar. Zum Glück haben wir euch einen hübschen Podcast zusammengeschmiert, der euch Herz und Ohren wärmt. Chris, Christian, Urs und Schmackofatzo-Spezialgast Norman diskutieren angeregt über Knallerspiele wie Battlefield 2042, Diablo 2 Resurrected, Farcry 6 und The Good Life. Abseits davon gibt es wieder die geballte Ladung News und Späßchen. Außerdem beschäftigen wir uns intensiv mit Christians Unfähigkeit, sich eine Konsole zu kaufen, die mehr Grafikleistung als ein Bankautomat hat. So viel geilstes Entertainment in nur einem Podcast, das geht doch nicht! Doch. Es geht. Aber nur bei Polyneux. Viel Spaß, ihr frechen Früchtchen.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.