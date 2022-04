Polyneux macht’s kurz 51 – Elden Bingo, oder: Lektionen in Demut

Wer wären wir eigentlich, wenn wir es nicht gefühlt jede zweite Folge schaffen würden, das eine oder andere technische Problem aufeinanderzustapeln und zu immer neuen Kombinationen zusammenzuwürfeln? Bessere Menschen? Vielleicht. Erfolgreichere Podcaster? Möglicherweise. Eure aller gewohnte Lieblings-Chaotentruppe? Ganz sicher nicht! Und so wird Euch diese Folge aufzeichnungstechnischen Wahnsinns präsentiert von molo, der das Unmögliche möglich gemacht und alle Skypespuren gleichzeitig aufgezeichnet hat, statt nur seine eigene. Wir bitten den Klang zu entschuldigen – nicht jedoch den Inhalt.

Denn der hat es echt in sich! Denn mit molo, Urs und unserem diesmonatigen Gaststar Felix treffen gleich drei Titanen am Controller zusammen, um gemeinsam ausgiebigst über ihre Erfahrungen mit Elden Ring zu fachsimpeln. Da kann Christian nur mit offenem Mund am Rand sitzen und staunen. Macht er dann auch. Und freut sich derweil über seine PlayStation 5, die ihm hoffentlich bald zugestellt sein worden wird. Oder so.

Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören von Polyneux’s Adventures in New Hifi.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.