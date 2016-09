Polyneux spricht, Vol. 39 (E3-2016-Edition part deux)

von polyneux, 03.07.2016, 2 Kommentare

Aktualität wird überschätzt. Während andere sich bereits auf die Gamescom vorbereiten, beschäftigen wir uns noch mit der E3 2016 und verdauen all die Klöpse und Hammer, die uns serviert bzw. um die Ohren gehauen wurden. Im zweiten Teil unseres Rückblicks sprechen wir über die Pressekonferenzen von Microsoft und Sony sowie über Nintendo, VR und Kleinkram. Und da wir dieses im Cast selbst unterlassen haben, hier noch ein kurzes E3-Gesamtfazit: 10/10, best Messe ever!

Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast und denkt daran: Alle hier geäußerten Meinungen sind rein privat und müssen nicht der Meinung von Polyneux.de oder anderer vernunftbegabter, fest im Leben stehender Personen entsprechen.

Mesdames et Messieurs, die Shownotes:

0:00:00 – Häme und Intromusik

0:01:10 – Microsoft war auch wieder mit dabei, Xbox-One-Nutzer trauen sich nicht an die Öffentlichkeit

0:01:50 – Die neue S Klasse von Xbox: Kleine Videorekorder haben mehr Leistung, aber dafür weniger Kinect

0:02:40 – Echt wahr, Gears of War 4 hat interessante Aspekte. Don erklärt den Unterschied zwischen PC und Windows 10, SpielerZwei wünscht Microsoft nur das Beste (Ironie), Urs sieht Positives (echt jetzt)

0:08:30 – Killer Instinct haut alle um, Knilche aus Gears

0:09:40 – Keine Probleme mit Forza Horizon 3, spätes Cross-Play und Vorteile ohne Tastatur

0:11:25 – Hüpfen in ReCore turnt ab

0:12:30 – Final Fantasy XV ist überraschend durch, Japan gnadenlos abgehängt, für Berufstätige geht es erst nach 20 Stunden los. DOOM!

0:15:20 – Aktuelles über The Division Underground und Battlefield 1. Nichts ist egaler als EA Access und wann kommt eigentlich Rise of the Tomb Raider für PS4?

0:16:55 – Xbox Live war mal richtig gut, Standardfeatures werden jetzt nachgepatchet, juhu!

0:17:50 – Keiner kapiert Minecraft VR, ist aber bestimmt ganz toll. John Carmack tut uns weh

0:19:15 – Bunte Controller finden auch ein Publikum, sind aber Quatsch. 360-Controller überrascht durch Klappern

0:20:15 – Inside bringt Stimmung, Don hat’s auf der Wischlist

0:22:20 – Reizüberflutung mit ID @ Xbox, früher hatten die Indies noch ein Podest!

0:24:10 – Einsames Highlight im fucking early access: We Happy Few

0:24:50 – Gwent ist fast so komplex wie MauMau, Tekken 7 kommt für die Playstation 1, Dilettanten zoomen raus

0:26:55 – Skepsis gegenüber Dead Rising 4, für SpielerZwei gibt’s nicht genug Zombies

0:29:15 – Play everywhere löst Unmut aus, Kamiya blockt live zu Scalebound, SpielerZwei und Don stehen drauf, Urs kapiert gar nichts mehr

0:32:10 – Microsoft-Bitch Rare bringt ätzende Präsentation zu Sea of Thieves, schlimmer macht’s nur Ubisoft. Alles ist furchtbar

0:35:15 – SpielerZwei mag State of Decay 2, Steam sagt nichts zu 64 Bit

0:37:05 – Ausflüchte ins Taktik-Genre, niemand möchte Halo Wars 2, Trailer war aber gut! Sieht aus wie Z vom Amiga, hmmm…

0:38:50 – Blablabla, Xbox-bla: Scorpio scheißt Power. Mehr Texturen mit One S und 4k ist dämlich. Weitere Spekulationen zu Update-Konsolen und falsche Zahlen zu Xbox One sowie Wii U. Microsoft darf nichts verraten, verbündet sich aber mit Oculus

0:47:05 – Sony-Konferenz macht Bock. PS4 Neo zum launch? Wir haben’s ja! Serienfan Mr. Schmalz dirigiert

0:50:05 – Pferde von Hinten mit GOD OF WAR! The north remembers, aber Kratos schlachtet alles ab

0:54:50 – Schon wieder Apokalypse in Days Gone. Zombiewellen sind cool!

0:59:25 – The Last Guardian forever kommt jetzt, ganz echt und in Wirklichkeit, alle sind scharf drauf

1:02:20 – Robosaurier verderben SpielerZwei Horizon: Zero Dawn, Don hat Angst vor Ubisofts offener Welt und Urs steigt auf Berge in der Ferne. Achtung: Guerilla machen sonst nur Saublödes

1:05:40 – Riesenblödmann David Cage sucht Jason (!) in Detroit, hin und her gab’s schon bei Remember Me

1:10:30 – Kackwürste in Hosen bei Resident Evil VII, VR föhnt

1:14:00 – VR-Block mit Farpoint, X-Wing VR und Batman Arkham VR. Wir sind enttäuscht von Battlefront, hört ihr? Enttäuscht! Verwirrung über Final Fantasy XV

1:16:20 – Das ist Call of Duty: Infinite Warfare? Verarschen, ey?! Mann gegen Mann im Weltall ist logisch

1:23:15 – Nächste Überleitungszerstörung von Don, Crash Bandicoot ist… Crash Bandicoot

1:25:50 – Lego Star Wars: The Force Awakens sieht aus wie Lego! Lego-Hass von Urs

1:27:40 – Death Stranding, was ist das eigentlich? Konami ist raus, ab jetzt muss Kojima alles selbst versauen. Uncharted-Fans spielen probe

1:33:10 – Schnarchen mit Spider-Man. Pascal spielt Civ5 anstatt zu podcasten, RAUS DIE SAU! Aber Spider-Man ist schon ein flottes Kerlchen, jaja

1:35:40 – Nochmal Microsoft und der lange Todeskampf von Games for Windows live, SpielerZwei kritisiert alles kurz und klein

1:38:35 – Nächste durch Don zerstörte Überleitung, positive Erwähnung des Umgangs mit dem Orlando-Massaker

1:39:15 – Nintendo kommt mit einem Spiel, reicht ja auch. Zelda – Breath of the Wild wirkt leer, wird aber der Knaller! Keine Chance mit Pokémon in unfairen Blasen, aber damit kriegst du die Kids

1:44:10 – Hübsche Optik bei Paper Mario Color Splash, aber Zelda Junge, Zelda!

1:47:50 – Keiner versteht Nintendo, nix mit NX. Was hat Nintendo eigentlich vor und sind Handhelds am Ende? Der schmale Softwarekatalog der Wii U und noch mehr falsche Zahlen

1:54:15 – VR ist ein Fass, aber was kostet der Fisch? 400 Euro sind auch für Beknackte viel Geld, Spekulatius

1:59:50 – Wo bleibt Serious Sam 4, verdammt! Abzû ist kein Tauchsimulator, The Surge ist Dark Souls im All, Nier Automata ist mit Protagonistin, Nioh heißt nicht Neo und die Alpha von Lawbreakers ist totale Scheiße, Telltales Batman ist… äh…

2:03:05 – Don telefoniert, Telltale scheißt Spiele raus, Pizza (Salat mit Dings) wird live geliefert und das Piepen kommt NICHT von Urs. Podcast zerfällt. Tschüss

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



