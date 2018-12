Mein bester Freund, die Kackwurst

von Urs, 09.12.2018, 5 Kommentare

Hahaha! Hahahahaha! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHARRRGH!! Ich könnte ewig so weiter machen. Lachen ist ja etwas sehr gesundes, sagt man. Und das ist doch schön, denn indem wir Gods Remastered spielen, tun wir uns mittelbar eben doch etwas Gutes, auch wenn wir uns das im ersten Moment kaum vorstellen können. Und im zweiten eigentlich auch nicht.

Gods war auf dem Amiga schon Scheiße. Das will vielleicht nicht jeder wahrhaben und vielleicht regt sich da hinten irgendwo leise Widerstand und vielleicht pfeffere ich meinen schweren Schlüsselbund jetzt da in die letzte Reihe, damit endlich Ruhe ist. Die Wahrheit lässt sich nicht verleugnen: Gods war und ist ein Scheißspiel. Seiner Zeit immerhin optisch ansprechend, hat es spielerisch nie etwas gerissen. Als Lendenschurz tragender Muskelbollo latschen wir durch die immer gleich aussehenden Level der Antike und ärgern uns, dass das Springen so träge ist und dass der Kampf einfach nur nervt. Und viel mehr gibt es auch nicht, wenn man von einigen blöden Schaltern, die blöde Türen öffnen oder blöde Hindernisse explodieren lassen, absieht.

Jetzt wird die Frage laut, warum ich den Mist überhaupt spiele, obwohl ich doch schon weiß, dass das nichts ist. Und da mein Schlüsselbund bereits hinten in der Ecke liegt, weise ich darauf hin, dass mir zum Werfen nur noch Stühle zur Verfügung stehen. Wer weiß schon, was uns zu gewissen Dingen treibt? Morbide Neugier vielleicht? Oder der Gedanke, dass es nach Fallout 76 kaum schlimmer kommen kann? Es ist ja eine feine Sache, die eigenen Positionen zu überprüfen und Altes aufs Neue zu betrachten. Insofern war das schon ein interessantes Erlebnis, das alte, pixelige Gods mal wieder ein bisschen zu spielen. Und tatsächlich habe ich mir in meinen ca. zwei Stunden Spielzeit fast ausschließlich die fade Klötzchengrafik angeschaut und nur für wenige Minuten zur neuen Optik gewechselt, obwohl es sich ja explizit um ein Remaster handelt. Warum ich das tat? Nun, da werdet ihr staunen.

Besonders lächerlich ist die Wiederveröffentlichung eines alten Scheißspiels an sich nicht. Das passiert ständig und ist irgendwie schon okay, dadurch wir der Krempel ja schließlich auch archiviert. Regelrecht lachrampfinduzierend ist im vorliegenden Fall das Selbstbewusstsein der Entwickler, die auf ihre Wurstversion eines Pissspiels frech das Etikett „Remastered“ geklebt haben. Das ist insofern erheiternd, als dass sie es geschafft haben, den alten Nicht-Klassiker noch hässlicher zu machen. Man könnte behaupten, dass das an sich schon eine Leistung ist, man könnte es aber auch lassen. Der Protagonistenmuskelhonko sieht jetzt aus wie eine nachgemachte He-Man-Figur vom Flohmarkt, wirkt nur noch etwas steifer. Die Gegner sehen aus wie mehrere nachgemachte He-Man-Figuren vom Flohmarkt, die man zusammen auf die Herdplatte gelegt hat. Die Hintergründe sind immer noch öde, dafür aber doof bunt. Ich muss meine Aussage von weiter oben revidieren: Zu behaupten, dass das Remaster hässlich aussieht ist in etwa so stark untertrieben als behauptete man, dass der Untergang der Titanic für einen Teil der Passagiere etwas unangenehm war. Neue Musik gibt es übrigens auch. Ratet, wie sie mir gefällt.

Remasters funktionieren selten, aber selbst im Vergleich zur Masse an lauwarmen Neuauflagen ist Gods Remastered eine Frechheit. Selten hat etwas, von dem ich ohnehin nur Schlechtes erwartet habe, geschafft mich derart zu enttäuschen. Diese Unglaublichkeit, aus einem okay aussehenden Scheißspiel ein scheiße aussehendes Scheißspiel zu machen, könnte fast als Kunststück durchgehen, am Ende ist es aber einfach nur ein Ärgernis. Der Volksmund weiß, dass man Scheiße nicht polieren kann, aber Gods Remastered ist nicht mal ein Exkrementpoliturversuch. Es gleicht eher einer Kackwurst, auf die jemand noch eine ordentliche Ladung Dünnschiss geprotzt hat. Und während wir uns noch wundern, was der Volksmund nicht alles in sich aufzunehmen bereit ist, beende ich diesen Text völlig abrupt. Von Nachfragen bitte ich abzusehen, sonst werfe ich das Pult.



