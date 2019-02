Polyneux macht’s kurz 13 – Zur Strafe ein Patreon

von polyneux, 05.02.2019, Keine Kommentare

Kinder, wie die Zeit vergeht. Unser putziges Podcastprojekt „Polyneux macht’s kurz“ wurde vor ziemlich genau einem Jahr gestartet! Wenn wir es nicht besser wüssten würden wir sagen, dass es höchstens zwölf Monate her ist. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, haben Christian, Pascal und Urs keine Kosten und Mühen gescheut, und plaudern ganz normal über Spitzenspiele wie Final Fantasy 12, Divinity: Original Sin 2 sowie Resident Evil 2. Dass sie dabei nicht eine Sekunde auf das freudige Ereignis eingehen, ist keine Nachlässigkeit, sondern liegt einzig in ihrer eisenharten Professionalität begründet. So kennen und lieben wir unsere immer zu einem Schwätzchen aufgelegten Podcastproleten. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge. Auf zahlreiche weitere Jahre mit Polyneux macht’s kurz!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.

