Polyneux spricht, Vol. 15 (Hülsbeck-Edition)

von polyneux, 22.05.2012, 12 Kommentare

Chris Hülsbeck, Videospiel-Musiker und Produzent, vor allem bekannt für seine Musikstücke zu Klassikern wie Turrican und Giana Sisters, Frühwerken wie To be on Top oder Amiga-Perlen wie Apidya ist heute im Polyneux-Podcast unser Interview-Partner. Zusammen mit seinen beiden Co-Produzenten Thomas Boecker (Gast in Folge 8) und Jan Zottmann berichtet er uns über sein aktuelles Projekt, die Turrican Soundtrack Anthology, welche auf Kickstarter organisiert und bereits erfolgreich finanziert wurde.

Da die meisten Polyneux-Autoren zu seinen Klängen ihre ersten Computerspielerfahrungen gesammelt haben (und vermutlich auch ein Großteil unserer Leser und Hörer), lassen wir Chris natürlich nicht so einfach nach dem Werbeblock verschwinden und stellen ihm noch einige Fragen zu Themen wie Musik machen zu 8Bit-Zeiten, den größten Unterschieden zu heute, was aus Factor 5 und seinem Star Wars-Ausflug in der USA geworden ist, ob er gerne Musik für Filme schreiben würde und vieles, vieles mehr.

Durch das Interview führen Christian und Manuel.

Tracklist:

_Turrican Medley

_Super Turrican II (Preview)

_Shades

_Symphonic Shades

_Z-Out (Theme)

_The Great Giana Sisters (Symphonic Medley)

_Blade of Fate (by Rudolf Stember)

_Easy Life (Native Vision)

_To be on top (Theme)

_The Great Giana Sisters (Theme)

_Noise of Lights (Merregnon Vol. 2)

Die Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance. Musik-Beispiele im Podcast sind alle von Chris Hülsbeck himself.

