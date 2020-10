Polyneux macht’s kurz 33 – Blabla of the Ancients

von polyneux, 13.10.2020, Keine Kommentare

Herbst nervt. Eben war noch Sommer, plötzlich werden die Blätter braun und fallen von den Bäumen. Das Laub wird zu einer schmierigen Pampe auf dem Gehsteig, wir rutschen darauf aus und knallen auf den Hintern. Uns friert. Kein Wunder, dass der Herbst im Volksmund „die beschissene Jahreszeit“ genannt wird, denn er nervt. Alles, was uns die herbstgeplagte Existenz halbwegs erträglich gestalten kann, sind Jagatee und Podcasts, Podcasts, Podcasts. Der Rum ist leider ausgegangen, aber dafür haben wir eine aktuelle Ausgabe von Polyneux macht’s kurz im Gepäck! Die hebt die Laune, wärmt von Innen und ist reich an Vitamin D. Molosovsky und Urs haben sich zum munteren Palaver getroffen und quatern über nette Spielchen wie Windbound, Mario 3D Allstars oder Yakuza Kiwami. Und weil das nicht reicht, erzählen sie noch was über die DLCs zu Control sowie The Outer Worlds und zeigen sich erstaunt darüber, dass Microsoft aus reiner Nächstenliebe Bethesda bzw. Zenimax gekauft hat. Also lehnt euch zurück, flucht ein wenig über den vermaledeiten Herbst und genießt unseren aktuellen Podcast!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



