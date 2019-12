Polyneux macht’s kurz 24 – Auch wenn es schwer fällt

von polyneux, 31.12.2019, Keine Kommentare

Und schon wieder Silvester, meine Herren! Wie schnell die Zeit doch vergeht, wenn man sich vergnügt. Um euch den Jahreswechsel so angenehm wie möglich zu gestalten, gibt es für euch heute unseren letzten Podcast dieses Jahrzehnts. (Über den Umstand dass das neue Jahrzehnt eigentlich erst 2021 beginnt, wollen wir an dieser Stelle großzügig hinwegschauen.) Um euch so richtig hübsch in Feierstimmung zu versetzen, unterhalten sich SpielerZwei, Christian und Urs über feine Spielchen wie Modern Warfare, mal wieder Death Stranding und Resident Evil 2 Remake. Hinzu kommen feinste News sowie der übliche Klatsch und Tratsch. Es war wieder ein schönes Jahr mit euch, kommt gut rüber!

WIR HABEN GESPIELT

Christian:

Modern Warfare

Afterparty

Ori and the Blind Forest

The Outer Wilds

The Outer Worlds

SpielerZwei:

Darksiders: Genesis

Death Stranding

Star Wars Jedi Fallen Order

Urs:

Death fucking Stranding

Mother Russia Bleeds

White Night

Puyo Puyo Tetris

Resident Evil 2

PSVR Astrobot, Blood and Truth, Thumper

RELEASES IM JANUAR

NEWS



