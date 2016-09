Polyneux spricht, Vol. 41 (Augmented Edition)

von polyneux, 22.09.2016, Keine Kommentare

Liebe Hörerinnen und Hörer des Polyneux spricht Podcasts! Es freut uns Euch mitteilen zu können, dass sich Doreen, SpielerZwei und Don zusammenfinden konnten, um wieder mal (mehr oder weniger) fundiertes Wissen in das Internet zu streuen. In dieser Folge haben wir uns das neue Deus Ex Mankind Divided zur Brust genommen, ein Spiel, dessen Vorgänger Deus Ex Human Revolution seinerzeit schon die Polyneux-Redaktion in die Tasten hauen ließ.

Während SpielerZwei sich durch die Welt ballerte, haben es Doreen und Don etwas ruhiger angehen lassen und faseln spoilerlastig über ihre Erfahrungen. Solltet Ihr also Mankind Divided noch nicht gespielt haben und empfindlich auf Spoiler reagieren, so seid hiermit vorgewarnt. Für alle anderen gibt es fast 2 Stunden reichlich Gelächter, Genörgel, Lobhudelei und allerlei Quatschkowski.

Shownotes haben wir uns mal gespart, es geht halt um Deus Ex. Immer! Also fast.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Hören.

Intro-/Outro-Musik: Deus Ex Mankind Divided OST – Main Theme



