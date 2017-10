Polyneux spricht, Vol. 49 (Switch-Edition)

von polyneux, 27.10.2017, Keine Kommentare

Andere Podcasts laden sich Gäste ein, doch Polyneux geht wie immer eine Stufe weiter: Der Moderator des heutigen Abends* ist Nintendo-Switch-Eigentümer Stiftnürsel, langjährigen Polyneux-Lesern sicher noch durch Hits wie „Blutmanns Tagebuch“ bekannt und ganz neu auf Dialogoption.de zu lesen. Zu Gast sind ZiB (Planearium.de / Zwerg-im-Bikini.de), die Stiftnürsels Switch manchmal aus der Ferne betrachten darf, und Chris, der im Januar noch sagte, er kauft sich keine Switch.

*der „heutige Abend“ war der 18. September

Shownotes:

0:03:00 „Im Wintergarten spiele ich am liebsten“ – Warum eine Switch, wenn man eine Wii U hat?

0:10:00 Freiheit für die Joy Cons – Nein zur Halterung

0:13:40 „Wir kommen um Toilettengespräche nicht herum“

0:15:30 Couch Coop wie in der Werbung!

0:16:40 Bomberman zu acht

0:19:00 Es gibt im Leben nichts geschenkt

0:23:30 1- 2- Switch

0:26:00 Snipperclips

0:28:40 Overcooked

0:30:50 Kleinteiliges Zubehör, passende Bildschirmgröße und Zugluft durch Lüfter

0:38:45 „Deshalb habe ich meinen 3DS auch entsorgt.“

0:39:20 „Wir fangen mit dem langweiligsten Spiel an: Zelda“

0:41:50 „In Zelda kann man Kühe töten!“

0:44:30 Die Switch im Standby

0:47:50 Mario Kart 8 Deluxe

0:48:30 Lego City Undercover

0:50:00 The Binding of Isaac

0:53:00 Bomberman für sehr viel Geld

0:54:00 Sheppy

0:59:00 Graceful Explosion Machine

1:00:50 Snake Pass

1:02:40 Blaster Master Zero

1:05:00 Boom Beast

1:08:00 Switch – die neue Indie-Konsole?

1:08:20 Mario + Rabbids: Kingdom Battle

1:27:00 Zukunftsmusik: Super Mario Odyssey

1:29:30 Skyrim ist ein zu großes Spiel

1:32:30 NBA 2K18 Legend Edition

1:33:20 DOOM

1:33:50 project OCTOPATH TRAVELER

1:34:30 Pokemon und Animal Crossing

1:37:00 Metroid, New 2DS und GameBoy Micro

1:40:00 Mehrere Profile und Speicherstände

Nintendo ist inzwischen auf unsere Kritik eingegangen und ermöglicht seit kurzem, Profile auf eine andere Switch-Konsole zu verschieben. Spielstände in der Cloud abzulegen, ist weiterhin nicht möglich: Wenn die Switch kaputt geht, sind die Spielstände weg.

1:43:30 Weitere Baustellen im Switch-Betriebssystem

Im lokalen Multiplayer mehrere Konsolen auch ohne Internetzugang auf den gleichen Patch-Stand zu bringen, ist durch Datenaustausch per WLAN untereinander inzwischen ebenfalls möglich.

1:45:00 Miiverse und StreetPass sind weg!

1:50:00 Sprachchat in eigener App?

1:53:40 Stardew Valley

1:56:00 Golf Story

1:58:20 Xenoblade Chronicles 2

2:00:00 Evolution in Nintendos Konsolen-Entwicklung

2:01:20 Warten auf Wario Ware

2:02:00 Warum kein neues Final Fantasy Tactics? Kommt Ni No Kuni 2 auf die Switch? Warum gab es Bildstörungen im letzten Metroids-Trailer?

2:05:00 Zu wenige Spiele? Sicher nicht!



