Polyneux macht’s kurz 17 – Paketboten in der Postapokalypse

von polyneux, 07.06.2019

Kommando pimperle! Kommando hoch! Kommando PODCAST! Endlich ein neuer Monat, endlich eine neue Ausgabe Polyneux macht’s kurz. Fangfrisch, direkt vom Erzeuger und garantiert Bio. Jenni, Pascal und Urs are putting the „Post“ in Postapokalypse. Nebenbei reden sie über prima Spiele für die Heimkonsole bzw. den Heimcomputer. Heaven’s Vault, Draugen, Rage 2 und weitere Knaller werden appetitlich angerichtet und mit einer schmackhaften Beilage an News serviert. Lecki! Jetzt aber ran an den Braten und viel Freude mit der neuen Ausgabe unseres töften Podcasts.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



Tags: Artikel, Podcast, Blackwell, Crackdown 3, Death Stranding, Draugen, Heaven’s Vault, Hideo Kojima, Nintendo Switch, PS4 pro, Rage 2, Sengoku Basara 3, Xbox One X