Polyneux macht’s kurz 55 – F*ck the Schweinesystem

Heiß, heiß, heiß!!! Wer das beim Anblick der Polyneux-Crew denkt, der sollte erstmal diese brandheiße Episode hören! Da wird Euch sowas von hot, dass Ihr die geilen Posterboys hinterm Mic – Christian, SpielerZwei und Urs – nur noch mit Eiswürfeln bewerfen wollt! Lauwarmen Content gibt’s woanders. Bei uns kommt nur das geile Zeug auf den Grill. Deshalb verfeuern wir diesmal so glühend hotten Shit wie das brandaktuelle Stray, die feurig scharfen Supraland, Chorus, Unavowed und Kraken Academy, Urs’ neue und heiße PlayStation 5 und das immer noch mindestens tellerwarme Ratchet & Clank: Rift Apart.

Hot News gab’s natürlich auch zur Genüge. Wie etwa die Frage, ob Sony nun SquareEnix kauft oder auf welche PlayStation-Spiele Phil Spencer sich freut. Und weil wir gerade so dermaßen on fire waren, haben wir auch gleich noch die komplett falschen Xbox-Live-Gold-Titel besprochen. Aber hey, wir lassen halt nichts anbrennen. Diese Episode genießt Ihr am besten bei einer Flasche Tabasco im nur spärlich isolierten Dachstuhl. Enjoy! And let’s burn!

Anmerkung der Redaktion: In der ursprünglichen Audio-Datei hatte sich ein Schnittfehler eingeschlichen, der Urs’ Einleitung mit einer langen Stille unterbrochen hat. Außerdem waren zwischendurch ein paar Hacker drin. Keine Ahnung wer das zu verantworten hat, aber es ist ganz bestimmt nicht Urs. Wir haben die Datei auf dem Server ausgetauscht und den Podcast neu veröffentlicht. Falls Ihr also lieber durchgängiges Gequatsche statt Zen-Meditation nebst Stückwerk wollt, ladet den Podcast einfach nochmal neu herunter. Und habt ihr eigentlich auch schon gesehen, wieviele deutsche Mannschaften wieder im DFB-Pokal sind? Mega krass ey.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.