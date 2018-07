von Pascal, 25.07.2018, Keine Kommentare

Alles klar Leute, danke, den haben wir im Kasten. Fünf Minuten Pause alleman und dann zurück ans Set! Und schickt mir schonmal den nächsten Künstler rein!



Okay, mal sehen…*blättert* Danger Zone 2? Ein Sequel zu irgendwas? Den ersten hab‘ ich aber nicht gedreht. War wohl auch nicht so erfolgreich? Kein Wunder, dass sie jetzt zu MIR kommen, nur der Meister kann’s richten! Also, worum gehts… Autos? Schon wieder? Verdammte Axt! Das hab‘ ich mir nicht vorgestellt, als es hieß: „Werden Sie Spielet- ich meine, Werbe-Regisseur, hier fließen Milch und Honig, Arthaus-Spiele und Waffenfetisch, für jeden was dabei…“ Aber hat wohl gerade Saison… Erst dieses Onrush, Wreckfest, jetzt ‚Danger Schmanger’… Was soll’s, bringen wir’s hinter uns. Sie sind der nächste Musiker, ja? Loggy, Loggin, Lodgins…Top Gun, da steht Top Gun, das ist doch Ihr Künstlername, ja? Auf die Bühne jetzt, spielen Sie, und bitte die Musik auf die Szenen angleichen, die Sie sehen. Bitte los, und ACTION!

Revvin‘ up your engine

Listen to her howlin‘ roar

Metal under tension

Beggin‘ you to touch and go

HIGHWAY TO THE-

CUT!

Bitte nochmal von vorne, das Auto ist von der Strecke gefallen. War mir vorher auch nicht klar, wie ernst die das mit dem „High“way hier nehmen, haha! Herr Top Gum, auf Position und zweiter Take: ACTION!

Revvin‘ up your engine

Listen to her howlin‘ roar

Metal under t-

CUT!

Entschuldigung, meine Schuld diesmal. Hab‘ nicht rechtzeitig Gas gegeben, ärgerlich, sag‘ ich Ihnen, dann ist der Highscore direkt nicht mehr zu schaffen. Am schlimmsten ist ja das ganze Laden zwischendrin, verstehen Sie? Bei den drei Zentimetern Strecke sollte das doch ruck, zuck gehen. Das versteh‘ mal einer. Aber gut. Alles zurückgesetzt? Herr Todd Gun, fangen Sie ruhig mit der zweiten Strophe an, die erste haben wir ja, die schneiden wir dann rein. Und ACTION!

Headin‘ into twilight

Spreadin‘ out her wings tonight

She got you jumpin‘ off the track

And shovin‘ into overdrive

HIGHWAY TO THE-

CUT!

Die Kurve hatte ich, die hatte ich, das war ein Programmfehler, ganz klar! Weiter, Tod Garn, wir schneiden das, wir schneiden das. Ich fahr‘ einfach von dort weiter, ACTION!

You’ll never say hello to you

Until you get it on the red line overload

You’ll never know what you can do

Until you get it up as high as you can go

Out along the edges

Always where I burn to be

The further on the edge

The hotter the intensity

HIGHWAY TO-

CUTCUTCUTverfickteverdammtesch-Da am Ende, da wo’s knallen muss, sehen Sie? SEHEN SIE? Da muss man hinkommen, ohne vorher zu crashen, und dort dann eine riesige Explosion auslösen. Aber warum erst da, WARUM ERST DA? Das ergibt alles keinen Sinn, sage ich, überhaupt keinen, warum nicht vorher kawumm, hm? Warum-

Bitte?

Ach, Sie sagen, ich kann vorher trotzdem alle Autos rammen?

Ich soll gar nicht ausweichen? Ich kann die sogar ineinander stoßen und flammende Kettenreaktionen auslösen? Dafür bekomme ich sogar eine zusätzliche Explosion am Ende? Ich kann DREIMAL in die Luft fliegen und damit sogar die Lastwägen auf dem Highway über mir und die Flugzeuge am Himmel pulverisieren?

Das is‘ ja ein Ding. Toad Cum, Sie sind mir sympathisch, Sie Schlawiner. Ich mach‘ das jetzt nochmal und Sie spielen den Refrain ein, für den Werbespot, so richtig mit Pathos, für’s Herz. Wir schneiden das dann. Sie machen das toll, wirklich. Wundert mich, dass Sie’s nicht weiter gebracht haben als hierhin. Also, ich versuch‘ das jetzt nochmal. ACTION!

Highway to the danger zone

Right into the danger zone

Highway to the danger zone

Gonna take you right into the danger zone

Highway to the danger zone

Right into the danger zone

Highway to the danger zone

Gonna take you right into the danger zone

Highway to the danger zone

Right into the danger zone!





Tags: Artikel, Arcade, Auto, Burnout, Danger Zone, Explosionen, Kabumm, Rennspiel, Three Fields Entertainment