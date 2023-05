Work hard, play never

Dieser Muskel, dieser eine Muskel. Ist immer hart, ist Beton. Schmerzen. Klar wird gedehnt, auch mal Sauna. Massage? Und immer schön Supplements. Was gegen Entzündung, Protein eh. Klar, auch mal EINE Ibu. Schadet ja nicht. Dieser verdammte Muskel. Nach der Arbeit zur Apotheke. Am Kopierer überfallen, hinterrücks angegriffen. Ehrlos. Hm Wochenende, ja? Passt schon. Auch, ja. Schnell zurück ins Büro. Chef klopft an die Tür. Wochenende? Hm ja. Er geht. Endlich.

Ein einziger Kindergarten. Kaum jemand hier ist über 30. Ein anderer alter Typ hebt schwitzend vor sich hin, unsere Blicke treffen sich nie. Wir gucken niemandem in die Augen, warum auch. Sie blockieren alles, quatschen, sitzen auf der Hantelblank. Blabla. Jetzt wären Schultern dran, aber keine Chance. Übungen austauschen soll gut sein, habe ich gelesen. Mir gefällt das nicht. Es ist nicht gut. Zelda gut. Arbeit eh nicht gut. Noch einen Kaffee. Nur um etwas getan zu haben. In die Büroküche, Kaffeekanne, kurz warten. Ausgetrunken, zehn Minuten vernichtet.

Arnold Schwarzeneggers neue Serie, neue Doku, neuer Film. Arnold neu. Der Mann ist 75 und will es nochmal wissen. Ich will nichts mehr wissen und wollte es nie. Nichts reicht mir, ist fast zu viel. Ein Zelda-Werbespot. Das neue Zelda kommt. Zelda gut. Danach wieder Fleischberge, definiert ohne Maß. Qual auf den Gesichtern. Zwei Tage vorm Shoot nichts getrunken, die Venen drücken. Ihr Schmerz ist echt. Es ist Durst.



Drei Emails. Bis zur Pause vielleicht eine beantworten. Ja, viel zu tun. Bei dir? Auch, klar. Und sonst? Nun ja. Es geht weiter und eigentlich geht hier gar nichts irgendwie, irgendwann weiter. Es endet nie. Bist du schon wieder da oder bin ich es? Büro oder Fitness oder woanders? Siehst du mich auch? Und immer Gedanken. Denken von früh bis spät. Chef klopft an die Tür. Hat hier jemand gedacht?! Natürlich nicht, würde niemand wagen. Dann ist gut.

Geschlafen habe ich. Schon öfter, ja. Wie lange das her ist? Puh. Ist noch Diazepam in der Schachtel? Alles ist blockiert, elende Teenager mit ihren Babygewichten. Der Körper quält sich aus der Urform, nur um in diese zurückzuwelken. Kein ewiger Kreis, ein steter Abstieg. Unumkehrbar. Wild auf irgendwas klicken, schön Internet. Nicht zu viel, angeblich wird das überwacht. Von der IT? Personalabteilung? Wer weiß. Nur kurz klicken. Ah, Zelda. Neues Zelda kommt. Zelda gut. E-Mail! Schon der Betreff ist eine Zumutung, geißelt mich. Nach der Mittagspause. Vielleicht.

Bildschirme voller stahlharter Typ:innen, die sich knechten. Bis zur Unkenntlichkeit optimiert. Es endet nie. Keine Freude, nur Kampf. Prepare your meals, work hard, play never. Selbstmotivation bis auf die Knochen, bis aufs Blut. Draht, Eisen. Oh Gott, aus Versehen hingeguckt. Wie gemeißelt, Körperfett unter fünf Prozent. Vielleicht. Warte ab, bis du 40 bist, Bengel, dann vergeht der Draht. So viel Zeit gibt es nicht. Weißt du überhaupt, dass Zelda kommt? Zelda gut. Weißt du nicht?

Zwölf Jahre alt, wer kennt da Ronald Reagan? In Deutschland? Aber Arnold, Arnold ist doch cool! Der bekommt in der Schule keine aufs Maul, so viel ist sicher. Nur Schmerzen. Alles hochgehoben, ohne Frühstück. Intervallfasten ist das Ding, das sage ich dir. Endlich an der Tür, Hände zittern, Schlüssel. Der Postkasten quillt. Ja ist es wahr, ist es denn die Möglichkeit? Zelda ist da. Ja leck mich doch, Zelda ist da!