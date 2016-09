Polyneux spricht, Vol. 24 (E3 Edition)

von polyneux, 15.06.2014, 8 Kommentare

Mit Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft und unseres Mario-Kart-8-Cups wirkt der Wochenanfang plötzlich, als wäre er mindestens ein Erdzeitalter her, aber der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, dass da diese Elektronik-Messe in Los Angeles stattfand. ZiB, SpielerZwei, Don und Chris haben sich all die Pressekonferenzen angesehen, auf denen verkündet wurde, dass für die im letzten Jahr vorgestellten Konsolen nächstes Jahr eventuell neue Spiele erscheinen könnten, falls nichts dazwischenkommt. Dann haben wir uns zusammengesetzt, um ein knappes Stündchen, kurz und knackig, unsere Meinungen zu den wichtigsten Neuvorstellungen auszutauschen. Hat gewohnt prima funktioniert.

Hier die Shownotes:

0:00:00 Bonjour

0:00:40 Unser Microsoft-Highlight: Nichts?

0:01:10 Doch, Inside

0:01:45 Viele Indies, u.a. Carpet

0:03:00 Die Halo-Gedächtnis-Box

0:03:45 Diese Schlipsträger bei Microsoft

0:05:25 Scalebond von Platinum Games

0:06:30 Das wird bestimmt toll: Evolve

0:07:55 Phantom Dust – Ah ja…

0:08:30 Der beste Name ever: Rise of the Tomb Raider

0:17:00 EA hatte nichts

0:20:05 BÄM Lee in UFC

0:20:50 Sims 4 – wo sich Menschen totlachen

0:24:40 EA Fazit

0:25:00 Ubisoft und die großartige Aisha Tyler

0:25:45 Far Cry 4 und die unzerstörbaren Elefanten

0:28:30 Assassin’s Creed – Unity

0:29:40 We are soft with YouBeSoft

0:33:05 The Div… Moment, Just Dance 2015!

0:35:25 Shape Up

0:38:00 Nu‘ aber: The Division

0:40:50 Nochmal zu Far Cry 4

0:41:50 Viel, viel Multiplayer

0:47:15 Rainbow Six – Siege

0:50:30 Frauen sind zu kompliziert, laut Ubisoft

0:54:35 Sony-Time

0:55:20 Little Big Planet 3 und Gamer mit Spaß

0:59:45 Destiny

1:04:05 The Order 1886 – was Mayaku wohl dazu sagt?

1:06:35 Vor Bloodborne noch fix Entwined

1:09:40 Bloodborne

1:13:15 Sie können auch witzig: Dead Island 2

1:15:25 Der Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha-DLC

1:16:35 Die arme Katze – Magicka 2

1:18:20 Die größte Überraschung der Messe: Grim Fandando

1:19:45 Devolver und ihr Zeugs

1:20:15 Let it Die

1:21:05 Giant Squid von Abzû… oder so

1:22:15 No Man’s Sky – wie das wohl wird?

1:25:15 Spielloses Zeugs

1:27:50 Mortal Kombat X… für 99 Cent?!

1:30:35 The Last of Us – Remastered und Nirvana – again

1:31:10 MGS V

1:31:40 Rockstar mit GTA V. Batman.

1:32:40 Das Ende der Serie? Uncharted 4

1:33:40 Der Sony/Microsoft-Vergleich

1:35:00 Der PK-King: Nintendo

1:38:15 Super Smash Bros und die Neuankündigungen

1:39:30 Amiibo

1:45:20 Der 3DS mit… Pokémon

1:46:40 Yoshi’s Woolly World und Captain Toad Treasure Tracker

1:49:15 Kirby und ein bunter Fluch

1:50:35 Oh boy, ein neues Zelda

1:51:00 Bayonetta 2 mit vielen Kostümen

1:52:40 Hyrule Warriors von den Dynasty Warriors-Dudes

1:53:30 Der Mario Maker

1:55:25 Art Academy

1:57:35 Xenoblade Chronicle X

1:59:55 Nintendo’s Online-Shooter: Splatoon

2:03:40 Die Nintendo-Nachlese

2:05:15 Der Messe-Gewinner

2:07:00 Ach ja, Sunset Overdrive

2:08:15 Sonstiges, wie Alien – Isolation, DOOM

2:11:30 Oh, Ori and the blind Forest

2:12:15 Unsere Highlights

2:14:00 Watch_Dogs und der Hype

2:20:40 Das Messe-Fazit

2:23:45 Kurzer Abstecher in virtuelle Räume

2:28:40 So, Schluss!

Die Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

