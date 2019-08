Polyneux spricht, Vol. 59 (Nazijäger-Edition)

von polyneux, 27.08.2019, 4 Kommentare

Skandal! Youngblood, der neueste Ableger der Wolfenstein-Reihe, erscheint in Deutschland mit verfassungswidriger Symbolik und wird NICHT indiziert. Mein Leben! Wir, das sind der Kisten-crushende Muskelmann Urs und der Schalldämpfer-schwingende Hänfling Pascal, nehmen das zum Anlass, um euch die Übergarde des Wolfenstein-Podcastings zu servieren! Gemeinsam besprechen wir die gesamte Historie der Reihe von Castle Wolfenstein, über Raven Software, bis zu Machine Games‘ Youngblood. Skandale, Gameplay, okkulten Storymüll, wir lassen nichts aus. Das ist ausgesprochen gut, denn Urs ist alt und Pascal zu jung, unsere Meinungen und Erfahrungen gehen also weit auseinander. Ebenso gegensinnig rezensieren wir zu guter Letzt Wolfenstein Youngblood aus Singleplayer- und Multiplayer-Perspektive und sprechen über Arkane Studios aus der Sicht eines Menschen, der noch nie was von Arkane Studios gespielt hat. Mach es gut, Eva, und viel Spaß!



Tags: Artikel, Podcast, Bethesda, id software, PS4, Raven Software, Wolfenstein, Wolfenstein 2: The New Colossus, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein: Youngblood, Xbox One